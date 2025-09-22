Media zviceriane: Mafia shqiptare dhe rrjeti global që Evropa nuk mund ta ndalë
Një reportazh i televizioni zvicerian SRF shkruan mbi ndikimin e bandave shqiptare, serbe dhe malazeze në tregtinë e kokainës në Evropë.
Në shkrim theksohet se, grupet kriminale nga Ballkani kanë ndërtuar lidhje të forta me politika dhe organizata të tjera mafioze ndërkombëtare, duke përfituar nga hapësira të reja të krijuara pas shpërbërjes së FARC-ut në Amerikën Latine dhe luftës kundër mafias italiane në Evropë.
Sipas gazetarit Marko Vesoviç, shqiptarët ofrojnë logjistikë, serbët para, ndërsa malazezët marinarë, megjithatë grupet mbeten të pavarura dhe nuk ekziston një kartel i koheziv rajonal.
Artikulli i Plotë:
Për dekada të tëra, bandat nga Shqipëria, Serbia dhe Mali i Zi kanë punuar drejt pozicionit të tyre dominues në tregtinë e kokainës, thotë Fatona Mejdini, e cila drejton departamentin e Evropës Juglindore në Iniciativën Globale Kundër Krimit të Organizuar. Disa faktorë duhej të bashkoheshin që ato të kishin sukses. Grupet u shfaqën në vitet 1990, kur Ballkani ishte i përfshirë nga luftërat dhe krizat. Në atë kohë, bandat përfituan edhe nga lidhjet politike. Gjatë kësaj kohe, ato vendosën kontakte me grupe të tjera mafioze, për shembull, duke marrë kontrata individuale për ‘Ndrangheta-n italiane, shpjegon Mejdini.
Roli i marrë përsipër nga Ndrangheta dhe Farc
Kur u krijuan hapësira të reja në Amerikën Latine me shpërbërjen e FARC-ut dhe në Evropë përmes veprimeve policore kundër mafias italiane, bandat nga Ballkani ishin të gatshme ta mbushnin këtë hapësirë. Grupet e ndryshme me bazë në Ballkan tani kontrollojnë të gjithë zinxhirin e furnizimit me kokainë – nga vendet prodhuese në Amerikën Latine deri te transporti dhe shitja e saj në rrugët e Evropës. Është një biznes fitimprurës me miliarda fitime, veçanërisht duke qenë se konsumi në Evropë po rritet çdo vit.
Strukturë organizative fleksibile
Ata bashkëpunojnë me organizata të tjera ndërkombëtare përmes lidhjeve të lirshme. “Kjo është thelbësore për tregtinë ndërkontinentale të drogës”, thotë Fatona Mejdini. Luftërat e hapura midis bandave, si ajo që ka shpërthyer midis dy bandave në Mal të Zi gjatë njëmbëdhjetë viteve të fundit, janë përjashtim.
Shumica e grupeve ballkanike punojnë së bashku në kontrabandën e kokainës, shpjegon gazetari Marko Vesoviç, i cili ka vite që merret me hulumtimin e krimit të organizuar: “Shqiptarët sigurojnë logjistikën, serbët sigurojnë paratë dhe malazezët sigurojnë marinarë”. Megjithatë, grupet mbeten të pavarura, me bashkëpunim që ndodh vetëm herë pas here. Një kartel ballkanik i qëndrueshëm dhe koheziv nuk ekziston, sipas Marko Vesoviç: “Nuk di asnjë provë të një organizate mbi-rajonale.”
Zbatimi i ligjit duhet të jetë ndërkombëtar
Vendet e Ballkanit i përdorin kryesisht bandat për të rekrutuar anëtarë të rinj dhe për pastrim parash, tha gazetari. Kjo është veçanërisht e dukshme në sektorin e pasurive të paluajtshme. Përndryshe, ato po distancohen gjithnjë e më shumë nga rajoni i tyre dhe po veprojnë globalisht. Kjo e bën të vështirë ndjekjen penale për autoritetet lokale, të cilat të dy ekspertët pranojnë se po bëjnë përpjekje të mëdha. Ditët kur bandat toleroheshin nga autoritetet ose edhe bashkëpunonin me politikanët kanë mbaruar.
Por fuqia e bandave, me rrjetet e tyre globale dhe qindra miliona euro në dispozicion, tejkalon aftësitë e policisë lokale dhe gjyqësorit, sipas Fatona Mejdini. Prandaj, bashkëpunimi global është i nevojshëm edhe nga ana e hetuesve.
Ky qëndrim strategjik është frymëzuar nga operacioni “Roja e Baltikut”, i cili u iniciua më herët gjatë vitit, në përgjigje të disa sabotimeve të dyshuara nënujore nga Moska në Detin Baltik. Me këto masa, NATO-ja po përpiqet të sigurojë një mbrojtje efektive dhe të koordinuar, përballë një klimë të pasigurt dhe kërcënimesh gjithnjë e në rritje nga aktorë të jashtëm, për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në rajon.