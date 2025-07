Anglia priti 55 vite, është shumë pranë finales së Europianit

Pas 55 vitesh, Anglia ka një shans të jashtëzakonshëm, një mundësi shumë të mirë, për tu rikthyer të paktën në finale. Anglia ka pasur gjithnjë yje por këtë herë duket ndryshe, ekipi është më i bashkuar, janë më të uritur, me më shumë dëshirë për të fituar.

“Tre luanët” vijnë në këtë gjysmëfinale përballë Danimarkës në kushte perfekte, me katër fitore dhe një barazim, me tetë gola të shënuar dhe asnjë të pësuar. Në çdo rast danezët janë një ekip që meritojnë respekt, rrugëtimi i tyre në këtë “Euro2020” ka ardhur gjithnjë në rritje, drama që përjetuan me Eriksen i bërë më të fortë dhe më të bashkuar. Në një Ëembely me kapacitet të plotë, danezët vijnë pa presion dhe me statusin e hirushes por dhe me disa statistika në krahë që i bëjnë të ëndërrojnë, ata dinë se si mposhtet Anglia, madje edhe brenda tempullit të futbollit britanik./BW