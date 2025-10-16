10 lojtarët më premtues sipas Messit, në listë edhe një shqiptar!
Ylli argjentinas Lionel Messi ka hartuar së fundmi një listë me 10 lojtarët më premtues. I përzgjedhur nga “gjeniu” i futbollit është edhe sulmuesi me origjinë shqiptare, Brajan Gruda.
Theksojmë se Gruda luan për Brighton, ndërsa bën pjesë tek të rinjtë e Gjermanisë.
Në listë mungon ylli i Barcelonës, Lamine Yamal. Në 10 lojtarët më premtues përfshihen Nico Paz i Comos dhe Kendry Paez i Strasbourg.