Nuk ndjeni më dëshirë seksuale? Me siguri po ndodh për shkak të këtyre 5 zakoneve…
Rreth 30% e çifteve në marrëdhënie afatgjata në moshën e mesme e përshkruajnë jetën e tyre seksuale si “të pakënaqshme”, ndërkohë që 65% e çifteve mbi 50 vjeç bëjnë seks një herë në javë, ose më rrallë. Ajo që ndoshta nuk e kuptojmë është se shumë nga zakonet tona të përditshme, nga ushqimi i përpunuar te përdorimi i tepërt i telefonit para gjumit, mund të ndikojnë drejtpërdrejt në dëshirën seksuale dhe lidhjen me partnerin. Ekspertët e specializuar në mbështetjen e shëndetit mendor dhe fizik, tregojnë për “The Sun” se ndryshimet e vogla në stilin e jetesës mund të rikthejnë kënaqësinë dhe intimitetin. Më poshtë, njihuni me zakonet që po zbehin epshin tuaj dhe si t’i përmbysni ato:
Ushqimi që konsumoni
Dieta ndikon jo vetëm në peshën apo lëkurën tuaj, por edhe në balancën hormonale dhe qarkullimin e gjakut, të cilat janë thelbësore për një jetë të shëndetshme seksuale. Ushqimet e përpunuara, me yndyrna trans dhe aditivë kimikë, shkaktojnë inflamacion kronik që çrregullon nivelet e estrogjenit, progesteronit dhe testosteronit, hormone të lidhura me libidon, lubrifikimin dhe ereksionin.
Koha e tepërt para ekraneve
Përdorimi i pafund i telefonit gjatë natës ose puna nga laptopi para gjumit ndikon negativisht në melatoninën, hormonin e gjumit. Kur cikli i gjumit prishet, pasojnë çrregullime hormonale që dobësojnë dëshirën seksuale. Për më tepër, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj mediave sociale krijon pritshmëri joreale për trupin dhe seksin, duke shkaktuar ankth dhe pasiguri në intimitet.
Konsumi i alkoolit
Edhe pse një gotë verë mund të duket romantike, alkooli zvogëlon ndjeshmërinë, komunikimin emocional dhe dëshirën seksuale. Për burrat, mund të shkaktojë vështirësi me ereksionin, ndërsa për gratë, ul lubrifikimin dhe ndjeshmërinë.
Produktet toksike për trupin
Shampo, deodorantë, kremra, shumë nga produktet që përdorim çdo ditë përmbajnë kimikate si BPA, ftalate, parabene dhe aroma sintetike që prishin balancën hormonale. Këto ndikojnë negativisht në energjinë, dëshirën seksuale dhe fertilitetin.
Stresi dhe mungesa e gjumit
Kortizoli, hormoni i stresit, është armiku numër një i libidos. Kur jeni të stresuar apo të lodhur, trupi futet në modalitet mbijetese dhe çaktivizon dëshirën për seks. Libidoja nuk është një “buton” që ndizet apo fiket, por pasqyra e jetës sonë të përditshme. Me ndryshime të vogla, mund të rikthejmë pasionin, lidhjen dhe kënaqësinë që ndoshta kemi harruar se ekzistonte.