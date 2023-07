Vapa e madhe/ Veprimi që duhet të bëni dhe do t’ju ndihmojë të qetësoheni në 60 sekonda

Korriku solli me vete, siç pritej, temperaturat e larta dhe duke gjykuar nga ajo që kemi parë deri më tani, vera do të jetë e ngrohtë, por vërtet e ngrohtë.

Edhe pse shumë, pavarësisht nga të gjitha “vështirësitë” që sjellin plus 38 gradë Celsius, do të preferojnë gjithmonë diellin dhe temperaturat e larta, sesa temperaturat më të këndshme të kombinuara me shiun, është e rëndësishme të mos harroni të ftoheni, por edhe të dini se si të qetësohem.

Goditja nga nxehtësia është diçka që duhet ta marrim seriozisht. Kur trupi prodhon shumë nxehtësi ose thith shumë nxehtësi, mund të ndodhin pasoja të rënda. Prandaj, siç e kemi përmendur tashmë, është e rëndësishme të dini se si të freskoheni.

Ka shumë truke dhe këshilla që ekzistojnë për ta bërë më të lehtë jetesën në temperatura të larta, një prej tyre është ushtrimi i presionit të ftohtë në pika të caktuara “të nxehta” të trupit.

Ky truk i dobishëm funksionon shpejt dhe kursen në plus 40 gradë Celsius. Përdorni akull ose një shishe me ujë të ftohtë për të ushtruar presion dhe do të ndjeni lehtësim. Pikat në të cilat duhet të bëni presion, pra të vendosni objekte të ftohta, janë:

– nyjet

– pas gjurit

– vendi i përkuljes së bërrylit

– qafa./abcnews