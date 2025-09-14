Tiranë/ Babë e bir sulmojnë policinë, 41-vjeçari kapet, djali i mitur në hetime!
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 13:55
Aktualitet
Një ngjarje e pazakontë ka tronditur Tiranën, ku një 41-vjeçar dhe djali i tij i mitur sulmuan efektivët e Policisë së Shtetit gjatë kryerjes së detyrës. Babai, G. K., u arrestua menjëherë, ndërsa djali i mitur po procedohet në gjendje të lirë.
Incidenti ndodhi gjatë një përballjeje të papritur me policinë, ku dhuna fizike nga babë e bir rrezikoi seriozisht efektivët. Materialet janë dorëzuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë, e cila do të hetojë më tej rrethanat e plotë të sulmit ndaj forcave të rendit.