Nën efektin e alkoolit, 34-vjeçari ‘shkakton kaos’ në Vlorë! Përplas dy makina dhe plagos një 60-vjeçare

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 13:42
Aktualitet

 

Nën efektin e alkoolit, 34-vjeçari ‘shkakton kaos’

Një ngjarje e rëndë është shënuar në rrugën “Aleksandër Moisiu” në Vlorë, ku një i ri në gjendje të dehur ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me dy automjete të parkuara. Nga goditja e fortë, një grua 60-vjeçare që ndodhej në një prej makinave mbeti e plagosur dhe u dërgua me urgjencë në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Policia njofton se në pranga ka rënë drejtuesi i mjetit, shtetasi S. F., 34 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban po hetojnë rrethanat e aksidentit, ndërsa i riu do të përballet me drejtësinë për drejtimin e mjetit nën efektin e alkoolit dhe shkaktimin e dëmtimeve.

