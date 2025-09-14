LEXO PA REKLAMA!

Rama tregon mbështetjen e zjarrtë për protestuesit në Hagë: ‘Liri për çlirimtarët!’

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 13:52
Aktualitet

 

Rama tregon mbështetjen e zjarrtë për protestuesit në

Kryeministri Edi Rama ka reaguar me një postim të fortë për protestën e shqiptarëve që po zhvillohet sot para Gjykatës Speciale në Hagë. “Liria ka emër! Me zemër e mendje jam edhe unë atje sot, Komandant. Liri për çlirimtarët!”, shkroi Rama, duke shpërndarë hapur mesazhin e tij mbështetës.

Protesta e thirrur nga Organizata e Veteranëve të Luftës nuk mori leje zyrtare, por dhjetëra qytetarë janë mbledhur para gjykatës, një ditë para nisjes së dëshmive të mbrojtjes në procesin gjyqësor. Mesazhi i Ramës ka ndezur debat në rrjet, ku përkrahës dhe kundërshtarë kanë shpërthyer me reagime të menjëhershme.

