Studimi: Madhësia e irisit tregon sa inteligjentë jeni

Përpos gjendjes emocionale, sytë e një njeriu mund të japin gjithashtu të dhënë rreth inteligjencës së tij.

Një studim i kryer në Institutin e Teknologjisë në Xhorxhia tregon se madhësia e irisit është e lidhur ngushtë me dallimet në inteligjencën midis individëve.

Shkencëtarët zbuluan se njerëzit me irisë më të mëdhenj kanë inteligjencë më të lartë. Në këtë përfundim ata dolën pasi kryen teste që vlerësonin aftësitë e arsyetimit, kujtesën dhe vëmendjen.

Në fakt, studiuesit pohojnë se lidhja e inteligjencës me madhësinë e bebes së syrit është aq e theksuar, saqë ka hasur edhe në dy studimet e tyre të mëparshme dhe mund të dallohet vetëm me sy të lirë, pa ndonjë instrument shkencor shtesë.

Sipas tyre, se cilët nga individët e testuar ka dale me rezultate shumë të mira apo anasjelltas mund të dallohet vetëm duke i parë në sy.

Lidhja mes madhësisë së irisit dhe inteligjencës u pikas fillimisht në detyrat e kujtesës, duke parë zgjerimet e bebëzës si shenja të përpjekjes mendore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Studimet përfshinin më shumë se 500 njerëz të moshës 18 deri në 35 vjeç nga zona e Atlantës.

Madhësitë e irisëve të subjekteve u matën nga gjurmuesit e syrit, të cilët përdorin një aparat fotografik dhe një kompjuter për të kapur dritën që reflekton nga bebëza dhe kornea.

Siç shpjeguan shkencëtarët në Scientific American, diametrat e bebëzës variojnë nga dy deri në tetë milimetra. Për të përcaktuar madhësinë mesatare të irisëve, ata bënë matje të tyre në pushim, kur pjesëmarrësit po shikonin në një ekran të zbrazët për disa minuta.

Një pjesë tjetër e eksperimentit përfshinte që subjektet të bënin një sërë testesh njohëse që vlerësonin “inteligjencën e fluide” (aftësinë për të arsyetuar kur përballeni me probleme të reja), “kapacitetin e kujtesës gjeneruese” (sa mirë njerëzit mund të mbajnë mend informacionin me kalimin e kohës) dhe “Kontrolli i vëmendjes” (aftësia për të mbajtur të përqendruar vëmendjen edhe kur jeni të hutuar).

Një shembull i kësaj të fundit përfshin një test që përpiqet të devijojë fokusin e një personi në një shkronjë që zhduket duke treguar një yll që vezullon në një pjesë tjetër të ekranit. Nëse një person i kushton shumë vëmendje yllit, ai mund të humbasë shkronjën.

Studimi doli në konkluzionin se të një madhësi më të madhe të bebëzës se mesatarja lidhet me një inteligjencë më të madhe fludie, me kontroll më të madh të vëmendjes dhe kapacitet akoma më të madh të memories gjeneruese, megjithëse në një masë më të vogël.