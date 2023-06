Rrini, hani e pini! Në këtë shtet mund të merrni 1500 paund pa bërë asgjë

Studiuesit britanikë nga organizata “Autonomy” kanë marrë përsipër të realizojnë një test me të ardhura të përfituara në formën e ndihmës nga shërbimet sociale në Britaninë e Madhe, nga e cila do të përfitojnë 30 persona.

Ky grup individësh do të paguhet 1600 dollarë në muaj në atë që do të jetë prova e parë e Anglisë për të krijuar një skemë të të ardhurave universale.

Paratë do t’u jepen 15 pjesëmarrësve në Jarrow, Tyneside jugor dhe 15 individëve nga East Finchley, një zonë në veri të Londrës.

Gjatë një periudhe prej dy vitesh, ky grup njerëzish do të përfitojnë shumën mujore pa asnjë kusht, ndërsa studiuesit do të monitorojnë se çfarë efektesh kanë paratë e gatshme në jetën e tyre.

Will Strong, drejtor i kërkimit i cili drejton skemën, tha se shifra prej 1600 dollarë ishte një shumë e konsiderueshme parash, kur e mendon se ato do të paguhen pa kërkesë për të punuar ose për të demonstruar vullnet për të punuar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.





“Të ardhurat bazë universale zakonisht mbulojnë nevojat themelore të njerëzve, por ne duam të shohim se çfarë efekti ka kjo shumë e pakushtëzuar në shëndetin mendor dhe fizik të njerëzve, pavarësisht nëse ata zgjedhin të punojnë apo jo. Shoqëria jonë do të kërkojë një formë të të ardhurave bazë në vitet e ardhshme, duke pasur parasysh trazirat e ndryshimeve klimatike, ndërprerjet teknologjike dhe tranzicionin industrial që është përpara”, tha ai tha për The Guardian.

“Kjo është arsyeja pse ndërtimi i bazës së provave dhe angazhimi publik tani është kaq i rëndësishëm, kështu që terreni është i përgatitur mirë për zbatimin kombëtar”, shtoi eksperti.

Sa i përket projektit, ai pritet t’i kushtojë buxhetit më shumë se 1.6 milionë paund dhe përveç 30 përfituesve, projekti do të monitorojë gjithashtu përvojat e një grupi kontrolli, i cili nuk do të paguhet.

Studime të ngjashme tashmë janë duke u zhvilluar në SHBA, ndërsa verën e kaluar qeveria e Uellsit nisi një provë me pagesën 1600 dollarë në muaj për më shumë se 500 të rinj të rritur.

Cleo Goodman, bashkëthemelues i Basic Income Conversation, tha: “Ne shpresojmë që ky plan të rezultojë në pilotët e parë të të ardhurave bazë në Angli. Askush nuk duhet të përballet kurrë me varfërinë, duke zgjedhur midis ngrohjes dhe ngrënies, në një nga vendet më të pasura në botë.”