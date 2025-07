Studim i ri zbulon katër armiqtë e padukshëm që po shkatërrojnë marrëdhëniet moderne

Marrëdhëniet rrallë përfundojnë me një shpërthim dramatik. Më shpesh, ato zbehen në heshtje, në distanca emocionale që lindin mes shikimeve që nuk takohen dhe fjalëve që mbeten të pathëna. Në një moment, “së bashku” kthehet në “ti dhe unë”.

Kjo është pikërisht ajo që heton psikologu dhe studiuesi Albert Oduwole, në një studim të vitit 2025 të publikuar në American Journal of Psychology. Me mbi 200 pjesëmarrës dhe intervista me 12 çifte, studimi nuk u përqendrua në tradhti apo grindje të mëdha, por në çarje të vogla dhe të përditshme, që kalojnë shpesh pa u vënë re.

Në një artikull të botuar nga Mark Travers, Ph.D. në Psychology Today, përmblidhen katër nga kërcënimet më të zakonshme – dhe më të rrezikshme, që dëmtojnë marrëdhëniet moderne, edhe ato më të përkushtuara.

1. Shpërqendrimet dixhitale: Kur telefoni bëhet muri mes jush

Në një epokë të lidhjeve të përhershme online, afërsia fizike nuk garanton më afërsi emocionale. Fenomeni i quajtur phubbing (përbuzje përmes telefonit) është gjithnjë e më i pranishëm – kur partneri zgjedh telefonin në vend të bashkëbisedimit me ju.

Sipas një ankete të Pew Research, mbi 50% e të rriturve thonë se partneri i tyre është në telefon gjatë bisedave të përditshme. Kjo zvogëlon ndjesinë e rëndësisë, përforcon distancën emocionale dhe shkakton pasiguri. Oduwole sugjeron që çiftet që kalojnë të paktën një orë në ditë “pa teknologji” ndihen më të lidhur dhe raportojnë më pak konflikte.

2. Dallimet ideologjike: Kur mendimet bëhen barriera

Në një klimë gjithnjë e më të polarizuar, dallimet në botëkuptim, qofshin politike, sociale apo fetare – mund të çojnë në përçarje të thellë.

Studimi tregon se: 46% e të rriturve në SHBA nuk do të dilnin me dikë me pikëpamje politike të kundërta. 82% e demokratëve e konsiderojnë përputhshmërinë politike thelbësore për një marrëdhënie. Një në 10 persona të Gjeneratës Z do të ndërprisnin një takim nëse do të zbulonin se partneri mendon ndryshe për çështje themelore. Shumë çifte zgjedhin heshtjen si kompromis, duke shmangur diskutime të vështira. Por a është kjo zgjidhje afatgjatë?

3. Presioni i punës dhe lodhja e tepërt: Kur dashuria vihet në pritje

Në garën e përditshme për sukses dhe stabilitet, marrëdhënia shpesh vendoset në plan të dytë. Stresi, lodhja dhe mungesa e kohës ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e lidhjes – nga intimiteti, te komunikimi e te disponueshmëria emocionale.

62% e pjesëmarrësve raportuan se mungesa e kohës cilësore ishte një nga sfidat më të mëdha në lidhjen e tyre. Sugjerimi i studiuesit? 5 orë në javë vetëm për ju të dy – pa telefona, pa detyrime, pa shpërqendrime.

4. Plagët e fëmijërisë: Kur e kaluara përcakton marrëdhënien

Përvoja të hershme si braktisja, refuzimi apo mungesa e përkujdesjes lënë gjurmë të thella. Pa ndërgjegjësim dhe përpunim, këto plagë shfaqen në marrëdhënie përmes frikës, dyshimit dhe vetëmbrojtjes së tepruar.

Lajmi i mirë? Ndërgjegjësimi psikologjik dhe terapia kanë ndihmuar gjithnjë e më shumë njerëz të shërohen dhe të krijojnë lidhje më të shëndetshme. Rruga nuk është e lehtë, por është e mundur.

Çfarë mban vërtet gjallë një marrëdhënie?

Sipas Oduwole, nuk janë momentet e mëdha ato që ndërtojnë dashurinë, por kujdesi i përditshëm, prania e vërtetë, respekti dhe vullneti për t’u lidhur – sërish dhe sërish, çdo ditë. Në një botë që ndryshon me shpejtësi marramendëse, çiftet që investojnë kohë, komunikim të ndershëm dhe përpjekje të vetëdijshme janë ato që mbijetojnë, dhe lulëzojnë.