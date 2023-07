Si të ruani nxirjen, këshilla për lëkurë të artë dhe të qëndrueshme

Ngjyra e nxirjes i jep lëkurës atë efekt shkëlqyes, të cilin do të donim ta mbanim sa më gjatë me vete. Pas marrjes së diellit, është e rëndësishme të ndiqni disa truke për të bërë që efektet e nxirjes të zgjasin me kalimin e kohës. Çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet bërë fare? Ja gjithçka që duhet të dini për të shmangur humbjen e nxirjes dhe për t’u kujdesur për lëkurën tuaj, duke ruajtur nxirjen edhe pas pushimeve.



Çfarë do të thotë të ruash nxirjen më gjatë?

Një nxirje arrihet kur rrezet e diellit ose rrezet artificiale ultraviolet (UV) godasin lëkurën, duke shkaktuar formimin e një pigmenti të quajtur melaninë. Melanina është përgjegjëse për shkëlqimin më të errët që e lidhim me nxirjen, por është gjithashtu mënyra e lëkurës për t’u mbrojtur nga dëmtimi UV i shkaktuar nga dielli.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



Nxjerrja që merrni nga ekspozimi në natyrë është kryesisht rezultat i rrezeve UVA të diellit, pasi shumica e rrezeve UVB absorbohen nga shtresa e ozonit të tokës. Rrezet UVB kanë më shumë energji se rrezet UVA, mund të dëmtojnë drejtpërdrejt ADN-në dhe janë shkaku i shumicës së kancereve të lëkurës, edhe pse rrezet UVA dhe UVB mund të shkaktojnë probleme të lëkurës.

Pavarësisht kësaj, nëse e ekspozoni veten në rrezet e diellit me kujdesin e duhur, nxirja është e mirë për ju. Para së gjithash, ekspozimi në diell që nënkupton rrezitje do të thotë mbushje me vitaminë D dhe ky mikronutrient ka disa përfitime:

-ka një efekt antidepresiv

-përmirëson shëndetin e lëkurës

-mbështet mirëqenien e sistemit nervor

-përmirëson sistemin imunitar

-është i mirë për shëndetin e kockave dhe muskujve.

Por kjo nuk është e gjitha, sepse ekspozimi në diell rrit nivelet e serotoninës, e cila nga ana tjetër përmirëson gatishmërinë, përqendrimin dhe vitalitetin.

Por si u bë popullore nxirja?

Legjenda thotë se rrezitja u bë e njohur në vitin 1923 kur Coco Chanel u dogj nga dielli gjatë një udhëtimi në jug të Francës. Nga aty, fotot e saj të nxira do të bëheshin shenjë bukurie dhe relaksi.

Rëndësia e mbrojtjes nga dielli gjatë ekspozimit në diell

Gjatë ekspozimit në diell duhet të vishni gjithmonë një krem kundër diellit me një SPF të përshtatshëm për fototipin tuaj. Akademia Amerikane e Dermatologjisë rekomandon përdorimin e të paktën 30 gram krem kundër diellit (mjaftueshëm për të mbushur një gotë apo përafërsisht madhësinë e një topi golfi) për të mbuluar të gjithë lëkurën e ekspozuar. Mos harroni se do t’ju duhet të ripërdorni kremin kundër diellit çdo 2 deri në 3 orë dhe veçanërisht pas notit në ujë. Arsyeja? Marrja e tepërt e diellit dhe pa mbrojtjen e duhur mund të shkaktojë:

-djegie nga dielli

-njollat e diellit

-skuqjet e lëkurës

-plakje të parakohshme (lëkura humbet elasticitetin në diell, gjë që mund të shkaktojë rrudha dhe dëmtime të lëkurës)

-dehidratim, i shkaktuar nga djersitja për shkak të nxehtësisë

-melanomë dhe kancere të tjera të lëkurës

-dëmtimi i syve, sepse shikimi në diell mund të dëmtojë shufrat dhe konet e retinës.

Disa njerëz mund të jenë më të ndjeshëm ndaj dëmtimit të lëkurës të shkaktuar nga dielli dhe faktorët e rrezikut përfshijnë:

Mosha: Lëkura më e re është më e ndjeshme ndaj dëmtimit të diellit dhe ekspozimi joadekuat i diellit në fëmijëri ose adoleshencë rrit rrezikun e kancerit të lëkurës në jetën e mëvonshme.

Lloji i lëkurës: njerëzit me lëkurë më të hapur janë më të prirur ndaj djegies nga dielli.

Historia e kancerit të lëkurës: Nëse dikush ka pasur kancer të lëkurës në familje, ekspozimi në diell mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të sëmundjes.

Kujdesi pas diellit për lëkurën tuaj

Ndoshta hapi më i rëndësishëm në kujdesin pas diellit është rihidratimi i lëkurës tuaj me një krem hidratues me cilësi të lartë pas diellit. Çfarë përbërësish duhet të ketë? Locioni pas diellit duhet të përmbajë përbërës hidratues dhe zbutës. Me fjalë më të thjeshta: keni nevojë për përbërës që tërheqin ujin në lëkurë dhe mbushin “çarjet” e shkaktuara nga ekspozimi, duke e lënë kështu lëkurën tuaj të zhdërvjellët dhe të butë.

Një humectant i zakonshëm që gjendet në hidratuesit e trupit dhe fytyrës është acidi hialuronik ose aloe vera. Përbërësi i fundit funksionon mirë për kujdesin pas diellit për shkak të vetive të tij anti-inflamatore dhe ftohëse.

Sa i përket zbutësve, ju mund të zgjidhni një vaj me bazë bimore që ndihmon në ruajtjen e barrierës natyrore të lëkurës për hidratim afatgjatë. Qëllimi i përdorimit të këtyre produkteve të kujdesit pas diellit është të kujdeset për lëkurën, të luftojë radikalet e lira, të menaxhojë stresin oksidativ dhe ta mbrojë atë nga streset mjedisore, të tilla si rrezet UV dhe ndotja.

Një këshillë tjetër e rëndësishme është hidratimi, jo vetëm lokal me përdorimin e hidratuesve, por edhe nga brenda, pra pirja e sasisë së duhur të ujit para, gjatë dhe pas ekspozimit në diell.

Ju do të dëshironi të shmangni çdo produkt që përmban eksfoliant kimik pasi të keni kaluar kohë në diell. Shmangni produktet e trupit dhe fytyrës që përmbajnë AHA ose BHA (mendoni acidet salicilike, laktike ose glikolike). Serumet me retinol dhe kremrat e trupit duhet të shmangen në rutinën tuaj të kujdesit pas diellit. Arsyeja? Ato e bëjnë lëkurën tuaj të ndjeshme ndaj dritës dhe, si rezultat, më të prirur ndaj djegies nga dielli.

Si ta ruajmë nxirjen: rëndësia e dietës

Ushqyerja dhe rrezitja janë të lidhura ngushtë, sepse shtimi i ushqimeve të caktuara, si frutat dhe perimet, në dietën tuaj mund t’i japë lëkurës tuaj një shkëlqim dhe nxirje të artë. Por çfarë duhet të hani për të marrë një nxirje dhe për ta mbajtur nxirjen më gjatë? Ndër ushqimet që duhen sjellë në tryezë janë padyshim të gjitha ushqimet e pasura me vitaminë A, vitaminë C, kolagjen, fibra dhe antioksidantë, si:

-karotat: falë niveleve të larta të karotenoideve, karotat jo vetëm që përgatisin lëkurën për diellin, por e bëjnë nxirjen më të artë. Ato janë gjithashtu një burim i mirë i vitaminës A, e cila mbron shikimin dhe lëkurën tuaj nga

dëmtimi i diellit. Vetëm një karotë mesatare siguron 200% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës A.

-pjeshkë: këto fruta kombinojnë karotenoidet me nivele të larta të kaliumit, një mineral thelbësor për funksionimin e duhur të trupit tonë. Kaliumi ndihmon në ruajtjen e niveleve normale të presionit të gjakut dhe ruajtjen e funksionit të duhur të trurit. Ashtu si karotat, pjeshkët janë gjithashtu një koncentrat i vitaminës A që promovon një çehre të artë dhe të ndritshme, shkruan Psikologjia.

-domate: ngjyra e kuqe tregon praninë e karotenoideve, dhe një nga karotenoidet më të rëndësishme në domate quhet likopeni, një karotenoid që ndihmon në ruajtjen e nxirjes. Për më tepër, likopeni është treguar se parandalon një sërë gjendjesh të tilla si sëmundjet e zemrës, kanceri, katarakti dhe astma, për të përmendur vetëm disa. Për më tepër, domatet janë të pasura me antioksidantë, të cilët mbrojnë lëkurën nga dëmtimi i radikalëve të lirë.

-mango: ky frut tropikal nuk është vetëm plot me karotenoidë, por edhe me antioksidantë si kuercetina, astragalina dhe acidi galik të cilët janë në gjendje të parandalojnë kancerin e zorrës së trashë, gjirit, prostatës dhe leuçeminë.

-spinaq: janë të pasura me karotenoidë që nxisin nxirjen dhe gjithashtu përmbajnë një dozë të mirë të vitaminës K, veçanërisht në gjethe. Vitamina K është e rëndësishme për koagulimin e gjakut në vena dhe arterie, si dhe për shëndetin e kockave.

-lakra jeshile: ka nivele të larta të karotenoideve të cilat përmirësojnë tonin e lëkurës dhe lehtësojnë nxirjen. Është një superushqim i vërtetë i pasur me vitamina (K, B dhe C), bakër, mangan dhe antioksidantë, të cilët jo vetëm mbrojnë lëkurën nga rrezet UV, por edhe përmirësojnë ngjyrën pas ekspozimit në diell.