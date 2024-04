Shenjat e horoskopit që nuk pranojnë t’u japësh ‘mend’

Çdo këshillë, çdo urdhër, çdo ndërhyrje në shenjat e mëposhtme, jo vetëm që nuk i prek, por mund t’i zemërojë, pasi mendojnë se ju po përpiqeni t’i komandoni ose t’i kontrolloni.

Dashi

Kur dikush ndërhyn në jetën e tij, e këshillon ose i thotë të mos rrezikojë, gjithçka që ia del është… ta acarojë të bëjë të kundërtën. Nëse një vendim apo veprim është i gabuar, ai do të mësojë nga përvoja negative dhe nuk do ta përsërisë atë.

Demi

Nëse flasim për kokëfortësi, kokëfortësi dhe kokëfortësi, atëherë të gjithë kemi parasysh Demin. Me të drejtë apo pa të drejtë ai e di se çfarë është më e mira për të dhe sigurisht çdo gjë që ju i thoni, ai e injoron hapur. Në fund të fundit, para se të bëjë diçka, e ka torturuar mjaftueshëm në vetvete, nuk do të veprojë spontanisht dhe impulsivisht.

Binjakët

E keqja e Binjakëve është se ata dinë gjithçka, kështu që çfarëdo që t’u thuash, je zhurmë në veshët e tyre. Ai nuk pranon këndvështrime, këshilla apo mendime të ndryshme dhe jo vetëm do t’i qëndrojë deri në fund të tijat, por do t’ju thotë në mënyrën më të keqe se po i ndërhyni në jetën e tij.

Luani

Dhe kush jemi ne që t’i themi një Luani çfarë të bëjë apo të mos bëjë? Çfarë është e gabuar dhe çfarë duhet të jetë? Ky është pikërisht reagimi i tij, kur shkon ta këshillosh apo ta ndalosh, në fund të fundit ai ka lindur për të bërë, jo për të marrë urdhra. Ai u largua sepse beson plotësisht se ka të drejtë dhe nëse bie jashtë, në fund do të marrë përgjegjësinë.

Ujori

Tashmë e keni gjetur Ujorin të përpiqeni ta bindni ose këshilloni, i cili edhe nëse do të ishte dakord me ju, në fund do të dilte kundër jush për të mos u kundërshtuar ose provokuar. Nëse dëshironi që ai t’ju dëgjojë dhe t’i marrë fjalët tuaja seriozisht, tregojini dhe më pas injoroni ose kapeni… Këshillojeni atë të kundërtën e asaj që dëshironi të bëjë.