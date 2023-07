Pikë kthese në luftën kundër Alzaimer, ilaçi i ri ngadalëson sëmundjen, shpresë për njerëzit e prekur

Një ilaç i ri është gjetur për të ngadalësuar përparimin e Alzheimerit, me ekspertët që e vlerësojnë atë si një “pikë kthese” në luftën kundër sëmundjes.

Donanemab u zbulua se ngadalëson “rënien klinike” deri në 35%, duke i lejuar njerëzit me Alzheimer të vazhdojnë të kryejnë detyra të përditshme si pazari, mbajtja e shtëpisë, menaxhimi i financave të tyre dhe marrja e ilaçeve.

Pas gjetjeve të një prove të ilaçit, Alzheimer’s Research UK tha se “ne po hyjmë në një epokë të re” ku sëmundja “mund të bëhet e trajtueshme”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mbikëqyrësi i shpenzimeve shëndetësore në Angli, Instituti Kombëtar për Ekselencën e Shëndetit dhe Kujdesit (NICE), tashmë po vlerëson nëse ilaçi mund të përdoret në NHS.

Shoqëria e Alzheimerit tha se trajtime të tilla si donanemab një ditë mund të nënkuptojnë se sëmundja është e krahasueshme me kushte afatgjata si astma ose diabeti.

Organizata bamirëse beson se ky “mund të jetë fillimi i fundit për sëmundjen e Alzheimerit”.

Donanemab funksionon duke hequr pllakat e një proteine të quajtur amiloide që krijohen në trurin e njerëzve me Alzheimer.

Shkencëtarët kanë publikuar rezultatet përfundimtare të një sprove, të njohur si TRAILBLAZER ALZ-2, që shqyrton sigurinë dhe efikasitetin e ilaçit, të prodhuar nga gjiganti farmaceutik amerikan Eli Lilly.

Studiuesit ekzaminuan pothuajse 1,800 njerëz me Alzheimer në fazën e hershme, ku gjysmës iu dha një infuzion mujor i donanemabit në gjak dhe gjysmës tjetër iu dha një placebo për 18 muaj.

Studimi arriti në përfundimin, pas 76 javësh trajtimi, donanemabi ngadalësoi rënien klinike me 35.1% te njerëzit me Alzheimer të hershëm, skanimet e trurit të të cilëve treguan nivele të ulëta ose mesatare të një proteine të quajtur tau.

Kur rezultatet u kombinuan për njerëzit që kishin nivele të ndryshme të kësaj proteine, pati një ngadalësim 22.3% në përparimin e sëmundjes.

Efekte anësore

Studiuesit zbuluan se në një numër të vogël njerëzish kishte disa efekte anësore serioze si ënjtja e trurit.

Ndërkohë, tre vdekje në grupin e donanemabit dhe një në grupin placebo u konsideruan “të lidhura me trajtimin”.

Gjetjet u botuan në Gazetën e Shoqatës Mjekësore Amerikane dhe u prezantuan në Konferencën Ndërkombëtare të Shoqatës së Alzheimerit në Amsterdam.

Eli Lilly tha se disa që marrin ilaçin do të jenë në gjendje të përfundojnë kursin e trajtimit në gjashtë muaj pasi pllaka e tyre amiloide të pastrohet.

Ai tha se trajtimi me donanemab reduktoi pllakën amiloide mesatarisht me 84% në 18 muaj, krahasuar me një rënie prej 1% për pjesëmarrësit që morën një placebo.

Rreth 47% që morën ilaçin që kishin sëmundje në fazën e hershme dhe nivele të ulëta ose mesatare të tau-së u zbulua se e ndaluan sëmundjen për një vit.

Ai vjen pasi provat treguan se një ilaç tjetër i quajtur lecanemab ngadalësoi përparimin e simptomave të Alzheimerit me 27% te pacientët në fazat e hershme të sëmundjes. Ilaçi u miratua për përdorim në SHBA në fillim të këtij muaji.