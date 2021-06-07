LEXO PA REKLAMA!

Nusja shqiptare "kapet" me vellon e dasmës në avionin për në Gjermani, fotot bëjnë xhiron e rrjetit

Lajmifundit / 7 Qershor 2021, 21:14
Kosovë&Rajon

Nusja shqiptare "kapet" me vellon e dasmës në avionin

Një grua, me gjasa shqiptare e Kosovës, është nisur nga vendi i saj drejt Gjermanisë me vellon e dasmës.

Fotot janë shkrepur në avionin e linjës Prishtinë- Düsseldorf dhe pasagjerët i kanë shpërndarë me shpjetësi në rrjetet sociale.

Nusja me vello të bardhë, shihet teksa qëndron në këmbë pranë ulseve të avionit, duke pritur raddhën e saj.

Nusja shqiptare "kapet" me vellon e dasmës në avionin

Edhe nga flokët, nusja duket se i ka ato të rregulluara. Pasagjerët që kanë shkrepur fotot, janë shprehur se “ngjarja” ka qenë dje në Aeroportin e Prishtinës, në një avion që nisej për në Gjermani.

