Një studim zbulon keqardhjen më të madhe të grave… që thotë shumë për shoqërinë tonë
Jeta nuk shkon gjithmonë siç e imagjinojmë dhe ndonjëherë merr kthesa të papritura. Kjo “po sikur…” na kalon nëpër kokë dhe ne i riprodhojmë pafundësisht skenarët e dështuar.
Gratë kanë një keqardhje të përbashkët dhe kjo nuk ka të bëjë me karrierën apo mirëqenien e tyre, por me jetën e tyre dashurore. Ato kanë Zhuliet Kapuletën në lëkurën e tyre dhe shifrat e konfirmojnë këtë.
Pendesa për Dashurinë i Përndjek Gratë
A janë gratë të prirura ndaj sentimentalizmit? Një studim tregon se kjo klishe e ëmbël, tipike për komeditë romantike, është e saktë. Sipas të dhënave të anketës, gratë kanë shumë të përbashkëta me heroinat e Flaubert dhe protagonistet e filmave romantikë. Zemrat e tyre duket se janë truri i tyre i dytë, duke monopolizuar mendimet e tyre.
Historia e të dashurës melankolike që ende fantazon për dashuritë e saj të kaluara nuk është një mit; është e vërtetë. Një studim i kryer nga studiues në Universitetin e Illinois e vërteton këtë. Pendesa e tyre kryesore nuk është që kanë pasur fëmijë “shumë herët” ose “shumë vonë”, ose që nuk kanë humbur mundësinë për të udhëtuar nëpër botë.
Sipas të dhënave, 44% e grave të anketuara shprehën pendesa romantike. Ato ruajnë një hidhërim të lehtë, një ndjenjë paplotësie që rrjedh nga historia e tyre e dashurisë së kaluar. Ato ende mendojnë për personin me të cilin kanë ndarë një pjesë të jetës së tyre. Edhe pse e kanë më të lehtë të përballojnë tronditjen e një ndarjeje, ato shpesh shikojnë prapa dhe pyesin veten se si do të kishte qenë jeta e tyre e përditshme nëse marrëdhënia e tyre nuk do të ishte shkatërruar. Kjo nuk vlen për burrat, të cilët janë dukshëm më pak romantikë. Vetëm 19% e tyre përmendin pikëllimin midis keqardhjeve të tyre.
Çfarë do të dëshironin gratë të ndryshonin në të kaluarën e tyre
Po sikur komeditë romantike të kishin të drejtë? Gratë që iu përgjigjën këtij studimi janë shumë afër atyre personazheve televizivë femra që puthen nën veshtullën dhe rilidhen me të dashurit e tyre të fëmijërisë, ndërsa hasin një grumbull librash ose një kafe me aromë kanelle. Vlen të përmendet se kjo keqardhje romantike, e cila i mundon gratë, kryesisht ka të bëjë me gratë beqare që kanë të gjithë qartësinë e nevojshme për të menduar për “atë që iku”.
Megjithatë, edhe si çift, ato ende kanë kujtime të asaj puthjeje të parë, asaj “të dua” të parë dhe atij diskutimi që ndryshoi rrjedhën e jetës së tyre dashurore. “Njerëzit flisnin për të dashurit e shkollës së mesme, gjëra që u mungonin”, thotë Dr. Roese për Your Tango.
Sipas këtij studimi ndriçues, gratë përjetojnë vazhdimisht skenarë nga e kaluara. Ato dëshirojnë të mund të ktheheshin pas në kohë për të ndryshuar frazat, gjestet dhe veprimet që ende i bëjnë të ndihen fajtore vite më vonë. Për shumë prej tyre, keqardhja merr një ton edhe më intim. Ajo lind në ato hapësira të vogla të jetës ku i themi vetes se mund të kishim bërë ndryshe: një fjalë e mbajtur, një gjest i lënë pa u bërë, një lidhje që nuk mund ta riparojmë. Këto keqardhje vazhdojnë sepse prekin atë që donim të ruanim, ato marrëdhënie që donim të ruanim.
Psikologu Neal Roese e shpjegon mirë: nuk janë gabimet që kemi bërë ato që na mundojnë më shumë, por mundësitë që nuk i kemi shfrytëzuar. Ajo që nuk e kemi provuar, ajo që nuk kemi guxuar, ajo që nuk e kemi thënë. Shkurt, nuk janë aq shumë hapat tanë të gabuar që na rëndojnë në zemra, por mundësitë që i kemi lënë të na ikin.
Sekreti për ta bërë keqardhjen më pak të rëndë
Ndryshe nga letërsia, gratë në jetën reale nuk hidhen në krahët e ish-partnerit të tyre pas vitesh heshtjeje. Ato mezi guxojnë t’i dërgojnë atij një mesazh urimi të padëmshëm. Ato jetojnë me këtë keqardhje romantike si sfond. Ato përpiqen të ecin përpara dhe të vlerësojnë atë që kanë në të tashmen.
Megjithatë, është plotësisht e mundur t’i shndërrosh keqardhjet romantike në mësime. Nuk ka kuptim të ankohesh për atë që nuk i ke bërë ose thënë të dashurit tënd në atë moment. Gjëja e rëndësishme është që të jetë e dobishme për ty. Të bësh gabime do të thotë të mësosh të mos i përsërisësh ato. Dhe Dr. Roese pajtohet: “Keqardhja është e pakëndshme, por, mesatarisht, është një emocion i dobishëm. Mënyra më e dobishme për të përjetuar keqardhje është ta ndjesh thellë, ta kapërcesh shpejt, të ecësh përpara dhe ta përdorësh atë për të shtyrë veten drejt sjelljeve të reja që do të jenë të dobishme për ty.”
Kjo keqardhje romantike pasqyron gjithashtu një shoqëri shumë të stereotipizuar. Sugjeron që gratë arrijnë përmbushjen e tyre vetëm përmes syve të të tjerëve. Edhe më keq, jeta e tyre varet nga suksesi i tyre romantik. Është faji i përrallave…