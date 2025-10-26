LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ E rëndë në Itali, 19-vjeçari shqiptar gjendet i vdekur në banesë nga i vëllai! Mister shkaqet, merrej me sporte

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 17:54
Aktualitet

EMRI/ E rëndë në Itali, 19-vjeçari shqiptar gjendet i

Një 19-vjeçar shqiptar është gjetur i pajetë në banesën e tij nga familjarët, kurse shkaqet mbeten të panjohura dhe ngjarja është e veshur me hije dyshimi.

Kur vëllai i tij hyri në dhomën e gjumit, e pa Flavio Saraçin të rrëzuar dhe të palëvizshëm dhe shkoi të shihte se çfarë po ndodhte. Ishte një tronditje e vërtetë atëherë kur kuptoi se vëllai i tij më i madh, një djalë i fortë dhe atletik, tani ishte i vdekur.

Tragjedia të premten, më 24 tetor, në Provincën e Pistoias. Vdekja e tij ishte aq e papritur, sa është aktualisht e pashpjegueshme për autoritetet. I riu merrej me sporte dhe nuk kishte probleme shëndetësore të shfaqura.

Ndërkohë, kjo është humbja e dytë serioze brenda vetëm pak ditësh që godet Masotti-n, një fshat në Serravalle Pistoiese, me vdekjen e një të riu në lulen e jetës, më pak se një javë pas aksidentit fatal që vrau shtatëmbëdhjetëvjeçarin Matteo Ducceschi. Të dy jetonin në fshatin në provincën e Pistoia-s, informon media italiane.

Këtë herë, një sëmundje fatale i mori jetën Flavio Saracit, duke lënë një familje në shok të plotë. I riu me sa duket ishte në dhomën e tij kur vëllai i tij më i vogël hyri dhe e gjeti të pajetë.

Gjithçka ndodhi brenda pak minutash, rreth orës 6 të mbrëmjes. Shërbimet e urgjencës mbërritën menjëherë dhe i riu u dërgua me urgjencë në Spitalin San Jacopo, por mjekët mundën vetëm të konfirmonin se nuk kishte asgjë më shumë që mund të bënin për Flavion, duke i lënë prindërit e tij, të shkatërruar nga një tragjedi kaq e papritur dhe e madhe, në humnerën e dëshpërimit të tmerrshëm, informon media italiane.

Familja u nxitua menjëherë për në spital, të paaftë të besonin se zemra e djalit të tyre të dashur nuk po tregonte më shenja jete, dhe në mënyrë të kuptueshme iu dorëzuan pikëllimit dhe ankthit.

Flavio Saraci ndoqi shkollën e mesme të shkencave të aplikuara në Institutin Filippo Pacini në Pistoia, ku u diplomua vitin e kaluar. Ata që e njihnin e përshkruanin si një të ri të gjatë dhe atletik, i cili merrej me sporte dhe kishte një personalitet të qetë dhe të rezervuar.

Shkaku i sëmundjes së tij të papritur është aktualisht i panjohur , por mjekët në Spitalin San Jacopo, ku ndodhet trupi i tij, ka të ngjarë të kryejnë një autopsi. Humbja e tij ka tronditur komunitetin shqiptar të zonës dhe gjithashtu shkollën e të riut.

