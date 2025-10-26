LEXO PA REKLAMA!

Rrëfimi i pazakontë i aktorit Anthony Hopkins për varësinë nga alkooli: Mund të kisha varë dikë! Kam 49 vite pa…

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 17:59
Showbiz

Rrëfimi i pazakontë i aktorit Anthony Hopkins për

Aktori Anthony Hopkins ka bërë një rrëfim prekës, duke përshkruar edhe momentin kur e kuptoi se ishte alkoolik: “Mund të kisha vrarë dikë”, tha ai mes të tjerash.

Ylli i kinemasë botërore ka kujtuar momentin përcaktues , duke shpjeguar se si mund të kishte shkaktuar një aksident fatal ndërsa drejtonte makinën në gjendje të dehur.

Në një intervistë që dha të shtunën, më 25 tetor, në podkastin e New York Times “The Interview”, për të shënuar publikimin e autobiografisë së tij “We Did OK, Kid”, aktori 87-vjeçar zbuloi se si e gjeti veten duke drejtuar makinën në gjendje të dehur pa asnjë ide se ku po shkonte – dhe më pas e kuptoi se mund të kishte vrarë dikë ose veten.

«Isha i dehur dhe po ngisja makinën time këtu në Kaliforni, pa asnjë ide se ku po shkoja. Papritmas kuptova se mund të vrisja dikë – ose veten time, për të cilin, në atë kohë, nuk më interesonte vërtet», tha ai, duke shtuar:

«Erdha në vete dhe i thashë një ish-menaxheri timin, në një festë në Beverly Hills, ‘Kam nevojë për ndihmë’», rrëfen ai.

Hopkins kujtoi se shikoi orën e tij dhe pa se ishte saktësisht ora 11:00:

«Ky është momenti i të frikshëm. Një zë i thellë dhe i fortë brenda meje tha: ‘Ka mbaruar. Tani mund të fillosh të jetosh. Dhe e gjithë kjo kishte një qëllim, mos harro asnjë moment të saj’».

Aktori shpjegoi se ky zë ia eliminoi plotësisht dëshirën për alkool:

“Nevoja për një pije më la. Nuk kam teori për të, përveç se ishte një forcë hyjnore ose një energji që të gjithë e kemi brenda nesh që nga lindja – e njëjta forcë jetësore. Është një vetëdije, besoj. Kjo është e gjitha që di”.

Duke iu referuar arsyeve që e çuan të pinte, ai pranoi se jetonte në një “botë të vetmuar fëmijërie” dhe se alkooli shërbente si strehë. “Pija për të zhdukur atë shqetësim, sepse më bënte të ndihesha i rëndësishëm”, tha ai.

“E dini, të pish është fantastike, sepse të bën të ndihesh menjëherë sikur je diku tjetër. Aktorët e asaj kohe – Peter O’Toole, Richard Burton, të gjithë – pinin. “Mbaj mend ato netë, duke menduar: ‘Kjo është jeta. Ne jemi revolucionarë, jemi jashtë sistemit, mund të festojmë’. Por, në fund të mendjes sime, e dija: ‘Kjo do të të vrasë’. Të gjithë ata kolegë nuk janë më gjallë”, tha ai.

Anthony Hopkins theksoi se ndihet mirënjohës që është ende gjallë:

“Jeta ka vështirësi të mëdha dhe duhet të jesh i vetëdijshëm për to. Por, duke iu afruar moshës 88 vjeç, zgjohem çdo mëngjes dhe mendoj: ‘Jam ende këtu. Si është puna?’ Nuk e di. Çfarëdo që më mban këtu, jam shumë mirënjohës për të”.

Në dhjetor të vitit të kaluar, aktori festoi një moment të rëndësishëm: 49 vjet të mos pija alkool .

“Në këtë ditë, 49 vjet më parë, ndalova së piri alkool”, tha ai në një video që postoi në Instagram më 29 dhjetor, duke shtuar:

“Dhe po kaloja shumë mirë – derisa kuptova se kisha një problem të madh, të madh, sepse nuk mbaja mend asgjë dhe po ngisja makinën i dehur. Pastaj, atë ditë fatale, kuptova se kisha nevojë për ndihmë. Dhe e kërkova. Telefonova një grup njerëzish si unë – alkoolikë. Dhe kaq ishte. I matur. Kam kaluar kohën më të mirë të 49 viteve të mia”

