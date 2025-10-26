Miliarderi i dhuron Pentagonit 130 milionë dollarë për të paguar trupat ushtarake gjatë mbylljes së qeverisë
Një donator i paidentifikuar po i jep 130 milionë dollarë Pentagonit, për të ndihmuar në pagesën e trupave amerikane gjatë mbylljes së qeverisë.
Zyrtarët e mbrojtjes amerikane konfirmuan dhuratën, të cilën Presidenti Donald Trump tha se do të kompensojë mangësitë në pagesën e 1.32 milionë anëtarëve të shërbimit të vendit, por nuk pranuan të identifikonin donatorin.
Megjithatë, Trump dha disa të dhëna, duke thënë të shtunën se ai ishte “një mbështetës i madh i imi” dhe një qytetar amerikan.
Qeveria u mbyll më shumë se tre javë më parë, pasi ligjvënësit nuk arritën të miratonin një marrëveshje financimi. Administrata Trump i pagoi trupat javën e kaluar duke transferuar 8 miliardë dollarë nga kërkimet ushtarake, por nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë në ditën e pagave të ardhshme në fund të muajit.
Tani në ditën e 26-të, mbyllja pritet të bëhet një nga më të gjatat në historinë e SHBA-së. Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, tha të dielën se SHBA-të ndoshta do të jenë në gjendje të paguajnë ushtrinë “duke filluar nga nëntori”.
“Por deri më 15 nëntor, trupat dhe anëtarët e shërbimit tonë që janë të gatshëm të rrezikojnë jetën e tyre nuk do të jenë në gjendje të paguhen”, tha ai për Face the Nation, një talk show në CBS, partneri amerikan i lajmeve të BBC-së. “Çfarë turpi.”
Dita e ardhshme e pagave për ushtarakët është planifikuar për 31 tetor, në fund të kësaj jave.
Zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, u tha gazetarëve të premten se donacioni “u bë me kusht që të përdoret për të kompensuar koston e pagave dhe përfitimeve të anëtarëve të shërbimit” dhe se u lejua sipas “autoritetit të përgjithshëm të pranimit të dhuratave” të departamentit.
Trump kishte lënë të kuptohet se një donacion do të bëhej të enjten, ndërkohë që refuzoi të identifikonte donatorin, duke thënë se “ai nuk e dëshiron vërtet njohjen”. Megjithatë, New York Times e ka identifikuar bamirësin si Timothy Mellon, një miliarder dhe mbështetës i madh financiar i Trump.
Mellon është trashëgimtari i pasurisë prej 15 miliardë dollarësh të familjes së tij me ndikim, sipas Forbes, dhe ishte shumë i përfshirë në industrinë hekurudhore amerikane përpara se kohët e fundit të bëhej më aktiv politikisht dhe të dhuronte 50 milionë dollarë për një grup që mbështet Trumpin.
Përpara se të nisej për në Azi të shtunën, Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se donatori ishte një “zotëri i shkëlqyer”, një “mbrojtës”, një “patriot” dhe një “njeri i mrekullueshëm” që “nuk dëshiron publicitet”.
“Ai preferon që emri i tij të mos përmendet, gjë që është mjaft e pazakontë në botën nga vij unë”, tha Trump. “Në botën e politikës, ju doni që emri juaj të përmendet”. “Ai dha 130 milionë dollarë për t’u siguruar – këto janë shumë para – që ushtria të paguhej, dhe ai është një mbështetës i madh i imi”, vazhdoi ai.
Fondet arrijnë në rreth 100 dollarë për çdo ushtarak.
Sipas rregullave të Departamentit të Mbrojtjes, donacionet mbi 10,000 dollarë duhet të rishikohen nga zyrtarët e etikës “për të përcaktuar nëse donatori është i përfshirë në ndonjë pretendim, veprim prokurimi, litigacion ose çështje të tjera të veçanta që përfshijnë Departamentin, të cilat duhet të merren në konsideratë para pranimit të dhuratës”.