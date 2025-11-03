Nëse ke këto 8 gjëra në lidhjen tënde, mund të kesh Sindromën Uendi
Një vajzë Uendi është ajo vajza që kujdeset për Piter Panin e vet, bën gjithçka që ai nuk dëshiron të bëjë dhe e lë të jetojë pa përgjegjësi. Por çfarë do të thotë kur një grua ka “Sindromën Uendi”? Është kur një grua nis të veprojë si nënë për partnerin e saj romantik, duke marrë përsipër detyrat dhe përgjegjësitë e tij. Është e kundërta e “Sindromës Piter Pan”.
Gra të tilla shpesh marrin drejtimin e marrëdhënies: vendosin për gjithçka, kujdesen për gjithçka dhe përballen me paaftësitë e partnerit. Shpesh, kjo lind nga përvoja e fëmijërisë, ndihen të pasigurta dhe duan t’u japin të tjerëve atë që vetë nuk e morën.
Ja 8 shenjat kryesore që mund të tregojnë se po përjeton Sindromën Uendi:
Vendos nevojat e të tjerëve mbi të tuat
Ti sakrifikon për të tjerët dhe merr përsipër problemet që nuk të takojnë, duke harruar nevojat e tua.
Beson se qëllimi yt është të kujdesesh për të tjerët
Ndihesh mirë kur i ndihmon të tjerët, por shpesh partneri yt nuk merr përgjegjësi dhe ti mbetesh e lodhur dhe e mërzitur.
Ke frikë të mbetesh vetëm
Të të linin do ishte si një goditje për vetëvlerësimin tënd; frika nga vetmia mund të të bëjë të tolerosh më shumë sesa duhet.
Ecën mbi lëvozhga veze
Të frikëson refuzimi, ndaj përpiqesh të mos zemërosh askënd dhe shpesh ndryshon mendimet dhe sjelljen për të kënaqur partnerin.
Mundohesh të bësh gjithçka
Përpiqesh të dukesh si “supergrua”, merr përsipër përgjegjësitë e partnerit, të fëmijëve dhe shpesh lodhesh pa pushim.
Ke një ide të gabuar për dashurinë
Beson se dashuria është gjithmonë sakrificë, madje edhe kur partneri tejkalon kufijtë e pranueshëm.
Ndihesh materne
Marrëdhënia jote me partnerin shpesh ngjan më shumë me marrëdhënie prind-fëmijë sesa dashuri romantike. Kujdesesh për gjithçka të partnerit, shpesh duke humbur kufijtë e pavarësisë së tij dhe tënden.
Je kontrolluese dhe e varur
Në mënyrë të fshehtë, dëshiron të kontrollosh marrëdhënien, duke e bërë partnerin të mbështetet vetëm tek ti; kjo ndjenjë e “nevojës” për veten të bën të ndihesh e vlefshme.
Nëse këto tingëllojnë si ty, është koha të presësh “kordonin” dhe t'i japësh hapësirë vetes dhe partnerit duke krijuar një marrëdhënie më të barabartë.