Kur s’ke nerva të dalësh: Ja ç’të shohësh në Netflix gjatë nëntorit
këtë muaj, harroji puthjet dhe atmosferën para festave dhe zgjidh sugjerimet e kësaj liste. Janë dramatikë, të shumëpritur dhe me shumë gjasa, të paharrueshme!
“The Vince Staples Show"
Në serialin komedi-thriller, asgjë nuk është siç duket. Seriali ndjek Vince-n, që siç thotë ai në trailer-in e sezonit të dytë, “po kalon disa gjëra”. Në këtë sezon, Vince Staples, përballet me shumë dhimbje pas humbjes së disa anëtarëve të familjes.
Humbja e tij shfaqet në mënyra interesante, përmes skenave metafizike të veprimit, monologëve reflektues dhe madje, edhe një pjese të shkurtër të animuar.
“Frankenstein"
Jacob Elordi i maskuar si një përbindësh i etur për hakmarrje, krijuar nga një shkencëtar i çmendur dhe i vetmuar që kërkon pushtet? Po, fute në listë!
Në versionin e ri të Guillermo del Toro për historinë klasike të Mary Shelley, kemi aktorë fantastikë! Oscar Isaac luan rolin e Dr. Frankenstein, ndërsa pjesë e kastit janë edhe Mia Goth dhe Christoph Waltz.
Filmi i ri është disi edhe më gotik se origjinali dhe një herë, i pyet shikuesit: “Kush është përbindëshi i vërtetë?”
“Being Eddie”
Kush është njeriu pas personazheve ikonikë si Prince Akeem, Axel Foley, Doctor Dolittle dhe gomari te “Shrek” (s'po flasim për dublimin në shqip)? Dokumentari “Being Eddie” synon t’i japë përgjigje kësaj pyetjeje përmes një vështrimi prapa skenave në jetën e Eddie Murphy, të ndërthurur me dëshmi nga miqtë, fansat dhe bashkëpunëtorët e tij.
Dokumentari është një festim i dekadave të punës së tij, ndërkohë që eksploron se kush është ai në jetën e tij jashtë ekranit pas kaq shumë vitesh në Hollywood.
“Mrs. Playmen”
Në Romën e viteve ’70, një grua e quajtur Adelina tradhtohet nga bashkëshorti dhe vendos që jo vetëm të hakmerret, por edhe të krijojë një jetë të re duke e kthyer revistën e tyre erotike për burra në një për gra.
Ky serial në gjuhën italiane është frymëzues, tërheqës dhe bazuar në një histori të vërtetë.
“Stranger Things 5: Volume 1”
Më në fund ka ardhur momenti t'i japim lamtumirën një prej sukseseve të para të mëdha të Netflix-it, “Stranger Things”. Pjesa e parë e sezonit të fundit të serialit fantastiko-shkencor vjen më 26 nëntor në Netflix, duke shënuar gati 10 vjet që nga premiera e tij e parë.
Njerëzit do të shohin Millie Bobby Brown. Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo dhe Joe Keery, teksa nisin betejën e fundit kundër Vecna-s.