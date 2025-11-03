Këto janë sëmundjet që qentë mund të zbulojnë tek njerëzit
Qentë janë të famshëm për shqisën e tyre të nuhatjes.
Ata kanë 220 milionë receptorë nuhatës krahasuar me njerëzit që kanë 5 deri në 10 milionë. Kjo do të thotë që aftësia e tyre për të dalluar aromat është 10,000 deri në 100,000 herë më e madhe se e jona. Sado e paimagjinueshme që mund të na duket, qentë mund të nuhasin edhe aromën më delikate midis shumë të tjerave.
Diçka vërtet e jashtëzakonshme është se disa qen mund të nuhasin edhe sëmundje. Kjo ndodh sepse ata janë në gjendje të perceptojnë ndryshime mikroskopike në trupin e njeriut, nga një ndryshim i vogël në nivelet e hormoneve deri te çlirimi i komponimeve organike të paqëndrueshme të çliruara nga qelizat kancerogjene. Kur jemi të sëmurë, ne i “lëshojmë” ato nëpërmjet frymëmarrjes, djersës, urinës dhe gjakut, duke krijuar një “aurë aromash”, të ndryshme nga kur jemi të shëndetshëm dhe të cilët qen kanë aftësinë të nuhasin.
Në fakt, studimet që janë kryer kanë treguar se ekzistojnë sëmundje specifike që mund të dallohen nga qentë.
Pra, le të shohim se cilat janë këto situata të vështira.
Kanceri
Hulumtimet kanë treguar se qentë e trajnuar mirë mund të zbulojnë lloje të ndryshme të kancerit, siç janë melanoma, kanceri i zorrës së trashë, kanceri i mushkërive, i vezoreve, i prostatës dhe i gjirit.
Një studim i vitit 2019 zbuloi se qentë – konkretisht, katër qen të racës Beagle në këtë studim – ishin në gjendje të zbulonin mostrat e gjakut nga njerëzit me kancer me saktësi 97%. Një studim tjetër i vitit 2021 zbuloi se një qen i trajnuar mund të zbulonte kancerin e gjirit nga mostrat e urinës nga 200 persona me saktësi 100%. Nga njerëzit në studim, 40 kishin kancer të gjirit, 182 kishin lloje të tjera të kancerit dhe 18 ishin të shëndetshëm.
Megjithatë, një qen nuk ka nevojë të trajnohet për të zbuluar këtë sëmundje. Në një studim tjetër në vitin 2013, një qen i shpëtuar u zbulua se kishte gjetur një melanomë malinje pas veshit të pronarit të tij. Qeni u vu re duke e lëpirë pronarin e tij vazhdimisht në vendin specifik ku ndodhej tumori malinj.
Fatkeqësisht, studiuesit ende nuk e dinë saktësisht se cilat përbërje kimike në lloje të ndryshme të kancerit zbulojnë qentë në mostra për t’i njoftuar ata për praninë e sëmundjes. Kjo mbetet një pengesë si për trajnimin më të mirë të qenve që nuhasin kancerin, ashtu edhe për krijimin e makinave që mund ta zbulojnë më saktë kancerin në fazat e tij të hershme.
Diabeti
Mund të keni lexuar rreth qenve të shërbimit që përdoren nga njerëz me probleme shëndetësore si diabeti. Kjo ndodh sepse qentë e trajnuar mund të zbulojnë dhe të njoftojnë trajnerët e tyre kur nivelet e sheqerit në gjak janë jashtë kufijve – ose shumë të larta ose shumë të ulëta, dy gjendje potencialisht kërcënuese për jetën.
Një studim i vitit 2016 i botuar në revistën Diabetes Care të Shoqatës Amerikane të Diabetit zbuloi se qentë zbulojnë izoprenin, një përbërës organik të paqëndrueshëm që gjendet në frymën e njeriut dhe që rritet ndjeshëm gjatë një episodi të sheqerit të ulët në gjak. Ne njerëzit nuk mund ta zbulojmë atë, por qentë po.
Një studim , 3 vjet më vonë, në vitin 2019, shqyrtoi besueshmërinë e qenve në zbulimin e sheqerit në gjak të pacientëve dhe zbuloi se 81% e qenve njoftuan kujdestarin e tyre kur nivelet e sheqerit ishin jashtë kufijve të lejuar.
Ajo që vlen të përmendet është se qentë e trajnuar për të njoftuar trajnerin e tyre mund të zgjohen, të hidhen mbi ta, ta shtyjnë ose të bëjnë çfarëdo që duhet për t’i bërë të kuptojnë se do të kenë një episod hipoglicemie – një gjendje që mund të shkaktojë dridhje, humbje të vetëdijes dhe, nëse nuk trajtohet, vdekje. Një qen që nuk është trajnuar në situata të tilla mund të tregojë shenja shqetësimi dhe ankthi.
Narkolepsi
Narkolepsia është një çrregullim neurologjik kronik i karakterizuar nga përgjumje e tepërt dhe e pakontrollueshme edhe pas gjumit të mjaftueshëm. Njerëzit me narkolepsi mund të jenë të prirur ndaj episodeve të papritura të gjumit që mund të jenë të rrezikshme, varësisht nga koha kur ato ndodhin.
Në një studim të vitit 2013 , shkencëtari Luis Dominguez-Ortega vërejti se dy qen të trajnuar identifikuan 11 nga 12 pacientë me narkolepsi duke përdorur një mostër të djersës së tyre, duke demonstruar se qentë mund të dallojnë një erë specifike dhe të dallueshme të prodhuar nga pacientët me narkolepsi.
Qentë do ta njoftojnë pronarin e tyre deri në 5 minuta përpara duke lehur, duke lëpirë ose duke i prekur me putrat, duke treguar se duhet të ulet ose të shtrihet. Një gjë tjetër e jashtëzakonshme në lidhje me këtë është se qeni mund të shtrihet mbi qenin e tij për ta mbrojtur atë nga rënia, për shembull, nga një karrige, ose për ta mbrojtur atë kur është në një vend publik.
Migrenë
Për ata që vuajnë nga migrena, është shumë e rëndësishme t’i kapin ato para se të fillojnë simptomat, pasi trajtimi i tyre është i ndryshëm në një fazë të hershme. Nëse e kapin në fillim, mund të mos përjetojnë dhimbje koke të forta dhe nuk duhet të vuajnë për orë ose ditë. Për fat të mirë, disa qen janë në gjendje të zbulojnë shenjat se një migrenë është në rrugë e sipër. Një anketë e njerëzve që vuanin nga migrena dhe ishin gjithashtu kujdestarë qensh, raporton se 54% e 1,029 personave vunë re një ndryshim në sjelljen e qenit të tyre të patrajnuar para ose gjatë një migrene.
Kujdestarët thanë se kafshët e tyre shtëpiake filluan të uleshin mbi ose pranë tyre, t’i shtynin me putrat e tyre dhe t’i shoqëronin kudo brenda dhe jashtë shtëpisë.
Është e rëndësishme të theksohet se studimi u krye duke përdorur vetëraportime nga pronarët, jo vëzhgime nga studiuesit. Megjithatë, studimi ofron prova të mjaftueshme se shumë qen duket se i ndiejnë dhe i njoftojnë njerëzit e tyre për një ndryshim të afërt në shëndetin e tyre.
Epilepsi
Një metodë e besueshme për parashikimin e një krize epileptike do të ishte diçka që do t’i ndihmonte jashtëzakonisht njerëzit me epilepsi, pasi gjatë krizës ata humbasin ndjenjat dhe ekziston një rrezik i lartë lëndimi.
Një studim i botuar në revistën MDPI Animals raporton se 19 qen treguan ndryshime në sjellje kur nuhatën aroma të shoqëruara me një krizë gjatë krizës, krahasuar me aromat para ose pas saj. Qentë nuk ishin trajnuar për të zbuluar epilepsinë dhe u ekspozuan ndaj aromave që mendohej se ishin karakteristike për tre fazat e një krize, duke përdorur djersën e mbledhur nga njerëzit me epilepsi. Duke alternuar aromat e ndryshme, ata regjistruan reagimet e qenve, të cilat përfshinin lehjen, rënkimin dhe lëpirjen e trajnerit të tyre. Ndërsa ekziston një erë e paqëndrueshme e shoqëruar me krizat që qentë mund ta zbulojnë, ende nuk mund të themi me siguri se ata mund të trajnohen për të paralajmëruar për një krizë të afërt.
Sigurisht, ka qen shërbimi që mund të trajnohen për të ndihmuar kujdestarin e tyre gjatë një krize, por tani për tani, duhen bërë më shumë studime mbi trajnimin e tyre për zbulimin.
Qentë janë krijesa të mrekullueshme me aftësi të paimagjinueshme dhe empati të jashtëzakonshme. Personalisht, jam i habitur se si njerëzit mund t’i abuzojnë dhe t’i braktisin, por kjo është një temë tjetër e madhe që mund ta zhvillojmë në një moment të caktuar. Shpresojmë që në të ardhmen të jemi në gjendje të mësojmë më shumë nga këto krijesa të mrekullueshme dhe se ato do të na ndihmojnë edhe më shumë në çështjet e shëndetit psikologjik dhe fizik.