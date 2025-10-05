Marrin fund vështirësitë, këto janë 3 shenjat më me fat të horoskopit të javës që nis
Java e re nis me surpiza për 3 shenja të horoskopit. Astrologët theksojnë se është një periudhë e artë për t’u rilindur shpirtërisht, për të bërë zgjedhje të guximshme dhe për të ndjekur rrugën e vërtetë personale. Por ndër të gjitha, janë tri shenja të zodiakut që do të ndihen më të favorizuara nga yjet këtë javë!
Luani
Javë kulmore për luanët, të cilët më në fund po shohin frytet e një pune të gjatë të brendshme. Hëna e Plotë më 7 tetor sjell fundin e një kapitulli dhe fillimin e një jete të re. Besimet dhe prioritetet kanë ndryshuar – tani është koha për të ndjekur rrugën që ju është e destinuar për ju. Universi ju shtyn të besoni në vetvete dhe të nisni gjithçka nga e para, pa frikë.
Peshqit
Peshqit marrin më në fund një hov të ri. Mërkuri në akrep i ndihmon të shohin qartë drejtimin që duhet të marrin dhe t’u japin fund pritjeve të kota. Komunikimi, mundësitë dhe bashkëpunimet e reja do t’i ndihmojnë të realizojnë qëllimet e tyre më të mëdha. Universi i fton të lënë pas pasiguritë dhe të ecin përpara me besim.
Bricjapi
Java vjen si një thirrje për transformim total. Bricjapët do të ndihen të shtyrë të rishikojnë gjithçka: nga marrëdhëniet e tyre, tek puna dhe qëllimet afatgjata. Koha është tani për të lënë pas atë që nuk i shërben më rritjes së tyre. Ëndrrat e mëdha kërkojnë hapa të guximshëm, dhe kjo javë ju ofron mundësinë për t’i ndërmarrë.