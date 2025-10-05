Xheneta merr propozimin për martesë, zbulon unazën: “Ja pse i thashë JO”
Xheneta Fetahu ka rrëfyer së fundmi një moment të papritur në jetën e saj personale ku ka marrë një propozim për martesë, të cilin e ka refuzuar.
Në episodin e sotëm në “Trotuar”, Xheneta solli në studio edhe unazën e famshme që u bë pjesë e shumë komenteve, duke treguar për herë të parë arsyen pse nuk e pranoi propozimin. “Nuk ka qenë çështje guri, por personi,” u shpreh ajo.
Nevina Shtylla: Ti ndërkohë je kthyer nga ato pushimet e famshme që u diskutuan e u diskutuan, më ke bërë edhe mua disa premtime, por hiç nuk i shoh të realizuara, i shoh duart bosh.
Pjesë nga biseda:
Xheneta Fetahu: Jo, jo, Ina, mund ta përcjellësh, të kam premtuar që do ta sjell unazën. Por i kam thënë jo.
Nevina Shtylla: Ishte propozim që e ke marrë, prandaj s’e ke vënë në gisht. I ke thënë jo kësaj.
Xheneta Fetahu: Po.
Ina: Do e doje gurin më të madh?
Xheneta Fetahu: Jo, do e doja nga një person tjetër.
Nevina Shtylla: Do doje gurin?
Xheneta Fetahu: Nuk ka rëndësi, do e doja nga ai. Unë kam edhe gishtat e vegjël, nuk shkon një gur shumë shumë i madh.
Xheneta Fetahu: Unë t’i them shpirt, se biseda ime me Ervin isha duke ia thënë pak më herët, se i dashuri im më ka heq bllokun nga java e kaluar.
Ervin Kurti: Jeni në rregull.
Nevina Shtylla: I dashuri i ka heq bllokun, mos ia vuri bllokun kur i the jo, apo nga këto deklaratat që bën ti herë pas here?
Xheneta Fetahu: Jo, kjo nuk ka qenë unaza nga i dashuri im, po të kishte qenë nga ai, i kisha thënë po.
