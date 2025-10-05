LEXO PA REKLAMA!

Xheneta merr propozimin për martesë, zbulon unazën: “Ja pse i thashë JO”

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 18:39
Showbiz

Xheneta merr propozimin për martesë, zbulon unazën: “Ja pse

Xheneta Fetahu ka rrëfyer së fundmi një moment të papritur në jetën e saj personale ku ka marrë një propozim për martesë, të cilin e ka refuzuar.

Në episodin e sotëm në “Trotuar”, Xheneta solli në studio edhe unazën e famshme që u bë pjesë e shumë komenteve, duke treguar për herë të parë arsyen pse nuk e pranoi propozimin. “Nuk ka qenë çështje guri, por personi,” u shpreh ajo.

Nevina Shtylla: Ti ndërkohë je kthyer nga ato pushimet e famshme që u diskutuan e u diskutuan, më ke bërë edhe mua disa premtime, por hiç nuk i shoh të realizuara, i shoh duart bosh.

Pjesë nga biseda:

Xheneta Fetahu: Jo, jo, Ina, mund ta përcjellësh, të kam premtuar që do ta sjell unazën. Por i kam thënë jo.

Nevina Shtylla: Ishte propozim që e ke marrë, prandaj s’e ke vënë në gisht. I ke thënë jo kësaj.

Xheneta Fetahu: Po.

Ina: Do e doje gurin më të madh?

Xheneta Fetahu: Jo, do e doja nga një person tjetër.

Nevina Shtylla: Do doje gurin?

Xheneta Fetahu: Nuk ka rëndësi, do e doja nga ai. Unë kam edhe gishtat e vegjël, nuk shkon një gur shumë shumë i madh.

Xheneta Fetahu: Unë t’i them shpirt, se biseda ime me Ervin isha duke ia thënë pak më herët, se i dashuri im më ka heq bllokun nga java e kaluar.

Ervin Kurti: Jeni në rregull.

Nevina Shtylla: I dashuri i ka heq bllokun, mos ia vuri bllokun kur i the jo, apo nga këto deklaratat që bën ti herë pas here?

Xheneta Fetahu: Jo, kjo nuk ka qenë unaza nga i dashuri im, po të kishte qenë nga ai, i kisha thënë po.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by E Diell ☀️ (@ediell_topchannel)

