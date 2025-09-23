"Ky vend realizoi fluturimin e parë për dy qen relativisht të mëdhenj në avion
Sot në Itali u realizua fluturimi i parë me dy qen relativisht të mëdhenj. Në orën 09:00 të mëngjesit, një avion udhëtoi nga Milano Linate për në Romë Fiumicino. Dy qentë ishin mesatarë deri të mëdhenj, me peshë mbi 10 kg, siç kërkohet nga udhëzimet e reja të publikuara muaj më parë nga Enti Kombëtar për Aviacionin Civil.
Një linjë ajrore miqësore me kafshët shtëpiake, po revolucionarizon qiellin për miqtë tanë katërkëmbësh, shpjegoi një përfaqësues në maj. Me udhëzimet e reja, kafshët shtëpiake që peshojnë më shumë se 8-10 kg më në fund do të jenë në gjendje të udhëtojnë në kabinë, megjithëse me kushte specifike sigurie të hartuara për të siguruar mirëqenien e tyre gjatë gjithë fluturimit. Ky është një përparim i shumëpritur nga miliona pasagjerë që i konsiderojnë kafshët e tyre shtëpiake një anëtar të vërtetë të familjes.
Linjat ajrore janë të lira t’i përmbahen rregullave të reja. Ndër to: duhet që të jenë pranë dritares. Vendet pranë daljeve të emergjencës janë të ndaluara.
Të tjera masa në udhëzime përfshijnë njoftimin paraprak të ekuipazhit dhe pasagjerëve, një numër maksimal të kafshëve shtëpiake për fluturim, mundësinë e krijimit të “zonave tampon” për ata me alergji ose që nuk u pëlqen afërsia, si dhe peshën totale të kafshës shtëpiake e transportuesit të saj. Transportuesit e interesuar duhet të paraqesin një plan operativ në ENAC për të marrë autorizim. Ky plan duhet të zhvillohet në bashkëpunim me shërbimet e trajtimit në tokë.
Fluturimi i parë me një qen në bord nga Milano në Romë u denoncua nga Consumerismo. Shoqata e konsumatorëve rendit probleme të shumta pasi pesha maksimale e kafshës së lejuar në kabinë nuk është përcaktuar.
Udhëzimet e ENAC-ut thjesht tregojnë të mos tejkalohet pesha maksimale e lejuar për një kafshë me madhësi mesatare, një kriter që është i hapur për interpretime të ndryshme, tha kreu i ENAC-ut, Luigi Gabriele.