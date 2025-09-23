LEXO PA REKLAMA!

U kapën me 21 kg kokainë, Apeli i Selanikut dënon me burgim të përjetshëm 3 shqiptarët

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 16:34
Aktualitet

U kapën me 21 kg kokainë, Apeli i Selanikut dënon me burgim

Gjykata e Apelit Penal me Tre Anëtarë e Selanikut vendosi dënim me burgim të përjetshëm për secilin prej tre të pandehurve që u arrestuan qershorin e kaluar, si anëtarë të një bande trafikimi kokaine, ndërsa gjatë hetimit policor u sekuestruan më shumë se 21 kilogramë drogë.

Bëhet fjalë për tre shtetas shqiptarë, të moshës 42, 40 dhe 45 vjeç, dy prej të cilëve janë vëllezër. Një pjesë e kokainës u gjet në një kompani qiraje makinash në Selanik, në pronësi të 40-vjeçarit.

Gjatë hetimeve të policisë, u sekuestrua një pistoletë me një karikator dhe dymbëdhjetë fishekë, si dhe shuma parash në monedha të ndryshme, informon media greke. Dënimi cilësohet si tepër i rëndë për një vepër të tillë penale.

Në kërkim-faljet e tyre, dy vëllezërit mohuan çdo lidhje me drogën, duke deklaruar se ishin biznesmenë – njëri hotelier në qytetin e tij të lindjes dhe tjetri pronar i kompanisë së lartpërmendur të qirasë së automjeteve, ndërsa i treti pranoi se i zotëronte dhe i ruante ato.

Gjykata i shpalli ata fajtorë për një rast të veçantë të trafikimit të drogës, pa asnjë rrethanë lehtësuese. Pas vendimit të gjyqtarëve, ata u kthyen në burg.

