Seanca për Veliajn/ Cilët janë 3 këshilltarët e PS që nuk do votojnë pro shkarkimit të kryebashkiakut
Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 16:48
Aktualitet
Ka nisur mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës, ku në rend dite është përfshirë edhe nisja e procedurave për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj.
Në këtë mbledhje mungojnë tre anëtarë të këshillit: Gaz Paja, Aldo Merkoci dhe Joleza Koka. Për shkak të mungesës së tyre, këta përfaqësues nuk do të marrin pjesë në votimin për shkarkimin e Veliajt.
Procesi po zhvillohet në një atmosferë të tensionuar politike, ndërsa pritet me interes vendimi që do të marrë Këshilli Bashkiak në lidhje me fatin e drejtuesit aktual të Bashkisë së Tiranës.