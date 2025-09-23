LEXO PA REKLAMA!

Seanca për Veliajn/ Cilët janë 3 këshilltarët e PS që nuk do votojnë pro shkarkimit të kryebashkiakut

23 Shtator 2025
Ka nisur mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës, ku në rend dite është përfshirë edhe nisja e procedurave për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj.

Në këtë mbledhje mungojnë tre anëtarë të këshillit: Gaz Paja, Aldo Merkoci dhe Joleza Koka. Për shkak të mungesës së tyre, këta përfaqësues nuk do të marrin pjesë në votimin për shkarkimin e Veliajt.

Procesi po zhvillohet në një atmosferë të tensionuar politike, ndërsa pritet me interes vendimi që do të marrë Këshilli Bashkiak në lidhje me fatin e drejtuesit aktual të Bashkisë së Tiranës.

 

