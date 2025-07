Kujdes! Ky veprim që mund të jeni duke bërë në përditshmëri mund të dëmtojë zemrën

Një studim i fundit i botuar në “Journal of the American College of Cardiology” hedh dritë mbi një rrezik serioz për zemrën: qëndrimi ulur për orë të tëra, veçanërisht gjatë punës në zyrë, lidhet me rritjen e ndjeshme të mundësisë për sëmundje kardiovaskulare, përfshirë infarkt, goditje në tru dhe dështim të zemrës.

Studimi analizoi të dhëna nga afërsisht 90,000 persona, të cilët mbajtën pajisje matëse lëvizjeje për një javë të tërë. Rezultatet treguan se ata që kalonin më shumë kohë ulur kishin shanse më të larta për të zhvilluar sëmundje zemre, pavarësisht nëse ushtroheshin rregullisht apo jo.

Dr. Ezim Ajufo, kardiolog dhe autori kryesor i studimit në “Brigham and Women’s Hospital”, tha për CNN se “gjetjet theksojnë rëndësinë e shmangies së qëndrimit të tepërt ulur, pavarësisht nëse jeni fizikisht aktiv.”

Si një prag orientues, studimi sugjeron qëndrimin ulur jo më shumë se 10.6 orë në ditë, por nënvizon se ky nuk është një kufi absolut, por një pikënisje për ndërhyrje publike në shëndet.

Ekspertët theksojnë se aktiviteti fizik në fund të ditës nuk është i mjaftueshëm për të kompensuar dëmet nga orët e shumta ulur. Dr. Keith Diaz nga Universiteti i Columbias shpjegon se qëndrimi i gjatë ulur dëmton funksionin e muskujve që rregullojnë sheqerin dhe yndyrnat në gjak, prandaj rekomandon ndërprerje të shpeshta të uljes me lëvizje të shkurtra gjatë ditës.

Shenja të tilla si përdorimi i një tryeze me biçikletë ose ecja në intervale të shkurtra gjatë ditës janë më efektive sesa qëndrimi thjesht në këmbë.

Përfundimi është i qartë: pavarësisht ushtrimeve, qëndrimi i gjatë ulur mbetet rrezik për shëndetin e zemrës. Lëvizni më shpesh, ndaloni orët e gjata pa aktivitet dhe ruani zemrën tuaj.