Koha e duhur për të fjetur, sipas shkencës është kjo
Nuk duhet nënvlerësuar ose sakrifikuar për aktivitete të tjera në dukje më urgjente ose për argëtim: gjumi është thelbësor për shëndetin. Por cila është koha e duhur për të shkuar në shtrat dhe për t’u siguruar që pushimi të rigjallërojë vërtet trupin?
Me kaq shumë mendime që na mbushin mendjet, kaq shumë ditë të ngarkuara dhe kaq shumë angazhime për t’u përmbushur, harrojmë se gjumi i mirë është një nga shtyllat themelore të shëndetit dhe mirëqenies: është një proces jetësor që rigjeneron mendjen dhe trupin, duke riparuar qelizat dhe indet, si dhe duke kontribuar në konsolidimin e kujtesës, forcimin e sistemit imunitar dhe ruajtjen e ekuilibrit mendor.
Për këto arsye, njohja e rëndësisë së gjumit është thelbësore, ashtu si edhe njohja e kohës më të mirë për të shkuar në shtrat, sa gjumë ju nevojitet dhe kur të zgjoheni. Është gjithashtu thelbësore të përfshini zakone të mira në rutinën tuaj të gjumit.
Koha e Duhur për të Fjetur
Përgjigja e pyetjes së kohës së duhur për të fjetur qëndron në kërkimet shkencore të kryera vitet e fundit, të cilat kanë analizuar se si mosha dhe stili i jetës, si dhe nevojat individuale, ndikojnë në ritmin cirkadian.
Ekspertët rekomandojnë që të rriturit të synojnë mesatarisht të paktën shtatë deri në tetë orë gjumë në natë, ndërsa fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për disa orë më shumë. Orari ideal i gjumit është midis orës 21:00 dhe 23:00, duke lejuar një zgjim natyral dhe gradual në mëngjes, duke siguruar energji të mjaftueshme dhe produktivitet më të madh gjatë gjithë ditës.
Zakone të mira para gjumit
Tani që kemi përcaktuar kohën e duhur për të shkuar në shtrat dhe për t’i lejuar trupit dhe mendjes sonë të pushojnë dhe të rikuperohen, le të përpiqemi të kuptojmë nëse ka ndonjë zakon të mirë që mund të na ndihmojë të flemë më mirë, domethënë ato që nxisin cilësinë e mirë të gjumit.
Rutina juaj e mbrëmjes duhet të përbëhet nga një moment qetësie dhe relaksi.
Shmangni përdorimin e pajisjeve elektronike, nga telefonat inteligjentë te kompjuterët.
Një shëtitje e shkurtër jashtë pas darkës mund të jetë ideale, si për të ndihmuar tretjen ashtu edhe për të qetësuar mendjen.
Bërja e një dushi ose vaske të nxehtë mund t’ju ndihmojë të relaksoheni, ashtu si edhe leximi i një libri, i cili mund t’ju ndihmojë të flini.
Meditimi dhe joga janë aleatë të vlefshëm për të relaksuar trupin dhe mendjen, duke na përgatitur për një gjumë të qetë natën.
Zakone të këqija përfshijnë të ngrënit para gjumit (procesi i tretjes mund të ndërhyjë në cilësinë e gjumit, duke shkaktuar vështirësi në rënien në gjumë dhe zgjimin gjatë natës, veçanërisht kur konsumojmë ushqime të rënda të pasura me karbohidrate ose sheqerna), dhe pirja e pijeve me kafeinë ose alkoolike. Mbi të gjitha, mos harroni të zvogëloni përdorimin e pajisjeve elektronike, pasi ekspozimi ndaj dritës së ekranit kompromenton cilësinë e gjumit.