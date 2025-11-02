Droga më çmendi! Mandi i Nishtullës rekord në Shqipëri, nuk do e besoni dot sa fëmijë ka
Këngëtari i njohur i muzikës tallava, Mandi Nishtulla, ka surprizuar publikun me një rrëfim të rrallë dhe jashtëzakonisht të sinqertë. I njohur për energjinë në skenë dhe këngët ritmike që kanë shoqëruar dasma, festa e koncerte për vite me radhë, Mandi këtë herë ka vendosur të hapë zemrën e tij dhe të tregojë anën më të brishtë të jetës.
Në një intervistë emocionuese për emisionin “Dnight”, Mandi u shfaq me lot në sy teksa pranoi se ka kaluar një periudhë të vështirë të jetës së tij, ku u bë viktimë e varësisë nga lëndët narkotike. Ai nuk nguroi të rrëfente se kjo varësi e largoi për një kohë nga pasioni i tij më i madh – muzika, duke sakrifikuar skenën dhe publikun. “E kam provuar, kam qenë i varur, por falë ndihmës së babait tim dhe forcës së familjes kam arritur të ngrihem sërish. I bëj apel çdo të riu që mund të jetë në të njëjtën rrugë: hiqni dorë, sepse nuk është jetë,” tha ai.
Mandi rrëfeu se, pavarësisht sfidave, motivimi për t’u ringritur ka qenë gjithmonë familja e tij. Ai e cilëson veten njeriun më të pasur, jo për shkak të parave apo karrierës, por falë fëmijëve të tij. “Kam nëntë fëmijë: tre vajza dhe gjashtë djem. Për mua ata janë pasuria e vërtetë. Kam tre vajza dhe dihet, vajzat të sjellin xhenetin nga Zoti. Unë jam me shumë bashkëshorte, por i falënderoj të gjitha që më kanë dhënë këtë bekim. Për këtë arsye them me krenari se jam i vulosur si pasha,” u shpreh ai me humor dhe mallëngjim.
Këngëtari nuk harroi të tregojë edhe lidhjet e tij të forta me botën e muzikës, duke përmendur familjarë dhe miq që kanë lënë gjurmë në skenë. “Daja i djalit tim, Jasin, është Florjani, këngëtari që ka kënduar këngën e famshme ‘Ngjyra e kuqe shumë i ngjan’. Jemi një familje me këngën në gjak, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse, edhe pse kam kaluar shumë, muzika më ka mbajtur gjithmonë gjallë.”
Prej vitesh, Mandi Nishtulla ka qenë një nga emrat më të dashur të skenës tallava, një zhanër që ai e ka ngritur në një nivel tjetër, duke fituar një publik të gjerë. Megjithatë, ky rrëfim i tij i sinqertë tregon se pas skenës dhe dritave të forta, ekziston një njeri që ka luftuar me demonët e vet, por që sot ndihet më i fortë dhe më i vendosur se kurrë.
Në fund të intervistës, ai përsëriti mesazhin për të rinjtë: “Mos e shkatërroni jetën tuaj me zakone të këqija. Vlera më e madhe është familja, dashuria dhe muzika. Unë jam shembull i gjallë që njeriu mund të ngrihet përsëri.”
Ky rrëfim i Mandit u prit me shumë reagime në rrjetet sociale, ku fansat e tij e përgëzuan për guximin dhe sinqeritetin. Shumë prej tyre e konsideruan si një mesazh frymëzues dhe motivues për ata që përballen me vështirësi të ngjashme në jetë.