Çmimet 'Earthshot'/ Princi William zihet me shefin brazilian për një peshk!
Rriten tensionet në prag të Çmimit Earthshot 2025, eventit prestigjioz mjedisor të krijuar nga princi William. Dhe këtë herë polemika nuk ka të bëjë me thashetheme mbretërore, por… me një peshk. Një peshk gjigant amazonian ka shkaktuar një “incident diplomatik” të vogël midis mbretit të ardhshëm të Anglisë dhe shefit të njohur të kuzhinës, Saulo Jennings, i cili ka njoftuar dorëheqjen e tij nga roli si kuzhinier i ceremonisë.
Gjithçka nisi pas një kërkese të veçantë nga ekipi mbretëror: një menu 100% vegane për darkën gala që do të zhvillohet më 5 nëntor në Rio de Janeiro, Brazil. Zgjedhja është plotësisht në përputhje me misionin e Çmimit Earthshot, që mbështet projekte për mbrojtjen e mjedisit dhe qëndrueshmërinë. Por vendimi për të përjashtuar çdo përbërës me origjinë shtazore nuk u prit mirë nga Jennings, i njohur për kuzhinën e tij autentike dhe për përdorimin e produkteve lokale të Amazonës.
Saulo Jennings, i cili më parë ka gatuar për Ambasadën Britanike gjatë kurorëzimit të Mbretit Charles III, dëshironte të përfshinte në menu pirarucu-n, një peshk simbolik i lumit Amazonë. Problemi? Princi nuk donte “asnjë proteinë shtazore” në tryezë. Për shefin e kuzhinës, heqja dorë do të thoshte shtrembërim i plotë i filozofisë së tij kulinare.
Jennings u përpoq të gjente një kompromis duke shtuar një opsion vegan përkrah gatimeve të tij tradicionale, por propozimi u refuzua. Kështu, plotësisht në përputhje me parimet e veta, ai vendosi të tërhiqej, duke e quajtur këtë “mungesë respekti për kuzhinën lokale dhe traditën gastronomike”. Për ta bërë mesazhin edhe më të qartë, shtoi me ironi:
“Është si t’i kërkosh Iron Maiden-it të luajë xhaz.”
Ndërkohë, burime zyrtare theksojnë se ndryshimi i shefit të kuzhinës për darkën e Çmimit Earthshot “nuk ka asnjë lidhje me çështjen pirarucu” dhe se Princi William nuk ka pasur rol të drejtpërdrejtë në vendimet për menunë. Por nga Brazili po vijnë zëra të tjerë: duket se debati midis ekipit mbretëror dhe Jennings ka krijuar vërtet një trazirë të vogël diplomatike mes Londrës dhe Rios.