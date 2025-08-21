LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Këshilla mbijetese! Çfarë nuk duhet t’i bëni kurrë secilës shenjë të zodiakut

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 16:58
Soft

Këshilla mbijetese! Çfarë nuk duhet t’i bëni

Një udhëzues i shkurtër mbi sjelljet që duhet të shmangni me shenjat e ndryshme të horoskopit për të ruajtur marrëdhënie të mira dhe pa tensione.

Dash: Shmangni përplasjet me Dashi, përveç nëse është absolutisht e domosdoshme. Në të kundërt, do të humbisni durimin, drejtësinë dhe maturinë tuaj.

Demi: Mos e vë në dyshim hapur Demin, sepse kjo e bën të ndihet i pavlerësuar dhe nuk e merr lehtë.

Binjakët: Pranoni Binjakun ashtu siç është, me ndryshimet dhe pikëpamjet e tij të lëvizshme, pasi ai nuk ndryshon thelbësisht.

Gaforrja: Këshillat ndaj Gaforres shpesh janë të pavlera, si të hedhësh grushte rëre në oqean.

Luani: Kur ke një Luan pranë, mos i kushto më pak vëmendje sesa meriton, sepse ai gjithmonë kërkon respekt.

Virgjëresha: Kujto që Virgjëresha do ta dijë gjithmonë më mirë dhe përgjigjja më e mirë është “po, zonjë” ose “po, zotëri”.

Peshorja: Mos kaloni kufijtë që Peshorja vendos, sepse pas tyre fshihet një anë e vrazhdë.

Akrepi: Mos i bëni premtime Akrepit nëse nuk jeni plotësisht të sigurt dhe kini kujdes me fjalën “përgjithmonë”.

Shigjetari: Mos kërkoni favore nga Shigjetari pa dhënë diçka të barabartë në këmbim.

Bricjapi: Jepi Bricjapit gjithçka përveç gënjeshtrës, sepse ai nuk e fal dhe mund të të bëjë plehra.

Ujori: Ujori ka rregullat e veta dhe nuk i ndryshon për askënd.

Peshku: Mos “kafsho” një Peshk, sepse mund të humbasësh një mik të përjetshëm.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion