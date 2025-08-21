Këshilla mbijetese! Çfarë nuk duhet t’i bëni kurrë secilës shenjë të zodiakut
Një udhëzues i shkurtër mbi sjelljet që duhet të shmangni me shenjat e ndryshme të horoskopit për të ruajtur marrëdhënie të mira dhe pa tensione.
Dash: Shmangni përplasjet me Dashi, përveç nëse është absolutisht e domosdoshme. Në të kundërt, do të humbisni durimin, drejtësinë dhe maturinë tuaj.
Demi: Mos e vë në dyshim hapur Demin, sepse kjo e bën të ndihet i pavlerësuar dhe nuk e merr lehtë.
Binjakët: Pranoni Binjakun ashtu siç është, me ndryshimet dhe pikëpamjet e tij të lëvizshme, pasi ai nuk ndryshon thelbësisht.
Gaforrja: Këshillat ndaj Gaforres shpesh janë të pavlera, si të hedhësh grushte rëre në oqean.
Luani: Kur ke një Luan pranë, mos i kushto më pak vëmendje sesa meriton, sepse ai gjithmonë kërkon respekt.
Virgjëresha: Kujto që Virgjëresha do ta dijë gjithmonë më mirë dhe përgjigjja më e mirë është “po, zonjë” ose “po, zotëri”.
Peshorja: Mos kaloni kufijtë që Peshorja vendos, sepse pas tyre fshihet një anë e vrazhdë.
Akrepi: Mos i bëni premtime Akrepit nëse nuk jeni plotësisht të sigurt dhe kini kujdes me fjalën “përgjithmonë”.
Shigjetari: Mos kërkoni favore nga Shigjetari pa dhënë diçka të barabartë në këmbim.
Bricjapi: Jepi Bricjapit gjithçka përveç gënjeshtrës, sepse ai nuk e fal dhe mund të të bëjë plehra.
Ujori: Ujori ka rregullat e veta dhe nuk i ndryshon për askënd.
Peshku: Mos “kafsho” një Peshk, sepse mund të humbasësh një mik të përjetshëm.