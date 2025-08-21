Konfirmon pjesëmarrjen në Big Brother? Këngëtarja e thotë hapur: “Nëse më vjen ftesa…”
"She’s On Air” është një emision radiofonik në trajtën e një “reality show” në Top Albania Radio, që sjell në qendër të vëmendjes vajzat e reja; të guximshme, të sinqerta, të papërmbajtura dhe të vetëdijshme për fuqinë e tyre. E ftuar në studio ka qenë këngëtarja e njohur Lore e cila, ndau edhe disa lajme ekskluzive…
Nëse do këndoje diss kujt do ia dedikoje?
Po tani dëgjo t’i lëmë ca gjëra edhe për Big Brotherin… Jo po e di si është puna se ti duhet të kesh dikë që konkurron në të njëjtin zhaner muzikor si ty.
Përmende “Big Brother”, mos të ka ardhur gjë një ftesë?
Mua më ka ardhur një ftesë edhe vjet, por unë nuk isha gati vjet. A jam gati tani? Nuk e di, do ta zbuloj kur të më vijë ftesa…
A ka dikë në të njëjtin zhaner si ty?
Jo nuk kam.
A ke dalë ndonjëherë me një fans sepse ka qenë shumë i çmendur pas teje?
Po.
A ke fshirë ndonjëherë ndonjë këngë sepse ka qenë dedikim për dikë që të kujton momente të këqija?
Jo, aspak.