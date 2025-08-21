Erion Veliaj në TikTok: Unë ndjek vetëm atë që do populli, ata më kanë votuar. Për të tjerët, dita e llogarive po afron më shpejt
TIRANË- Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, i cili ndodhet në qeli që prej muajit shkurt, vijon të postojë vazhdimisht në rrjetin e tij social TokTok. Së fundmi ai ka bërë një postim ku pretendon se populli dhe TikTok do që Veliaj të kthehet sërish në krye të detyrës.
Veliaj madje ka bërë edhe dy poste të tjera ku shkrun se Prokurorët duan që ta largojnë nga pushteti dhe kundërshtarët e tij duan që ta largojnë nga zyra. Në fund të postimit Kryebashkiaku vijon duke thënë se ai ndjek vetëm atë që do pupulli.
"Unë ndjek vetëm atë që do populli, ata më kanë votuar. Për të tjerët, dita e llogarive po afron më shpejt se sa e kishin menduar," shkruan Veliaj.
Veliaj u arrestua në zyrën e Bashkisë më 10 shkurt si i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim (9 herë) dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.