Ja kush do jenë tre shenjat të cilave “u hapet porta” e parave pas 20 korrikut

Të mërkurën, më 23 korrik, Dielli në Luan do të rreshtohet me Uranin në Binjakë, duke i dhënë portofolit tuaj një nxitje financiare. Dielli në Luan rregullon çështjet e pasurive të paluajtshme, ndërsa Binjakët pasurojnë jetën tuaj me pasuri financiare. Ndërsa këta të dy bashkohen sot, mund të shisni shtëpinë tuaj, të merrni të ardhura nga një pronë me qira ose të merrni në konsideratë një investim tjetër. Megjithatë, me Uranin në Binjakë, fitimi mund të vijë papritur.

Duhet të keni besim se po udhëhiqeni nga universi gjatë kësaj kohe, në vend që ta vini në dyshim atë. Dielli në Luan ju bën thirrje të bëni lëvizje të guximshme kur bëhet fjalë për çështjet e pasurive të paluajtshme, ndërsa Urani në Binjakë dëshiron që ju të korrni shpërblime të papritura financiare për shkak të asaj që zgjidhni të bëni. Sigurohuni që të mos e frenoni veten gjatë kësaj kohe. Edhe pse mund të ndihet e pakëndshme, ky veprim mund t’ju ndihmojë të hartoni një kurs të ri për financat tuaja për shtatë vitet e ardhshme.

Gaforrja

Investoni energjinë tuaj në një fillim të ri financiar. Hëna e Re në Luan të enjten, më 24 korrik, do t’ju japë një mundësi për përmirësim financiar. Luani ndikon në pasurinë tuaj dhe Hëna e Re ofron mundësi unike për rritje dhe fillime të reja. Duhet të jeni të gatshëm të merrni rreziqe. Kjo mund të nënkuptojë një biznes të ri, një punë të re ose një investim. Thjesht sigurohuni që çfarëdo që të bëni, ta bëni për veten tuaj dhe jo për dikë tjetër.

Energjia e Luanit është gjithashtu e lidhur ngushtë me atë që mendoni se meritoni dhe aftësinë tuaj për të zënë vendin tuaj në botë. Ju dëshironi paqe dhe stabilitet në jetën tuaj. Megjithatë, jeni të destinuar të shkëlqeni në ditët në vijim. Mos kini frikë të tregoni vetëbesimin tuaj dhe të dilni në qendër të vëmendjes, pasi kjo do t’ju ndihmojë të krijoni një fillim të ri dhe të frytshëm financiar.

Bricjapi

Të punosh me të tjerët është më mirë sesa të punosh vetëm. E marta, 22 korrik, shënon fillimin e sezonit të Luanit, ndërsa Dielli kalon në këtë shenjë dinamike zjarri. Tani për tani, nuk po merrni vetëm një dhuratë financiare, por po bëni diçka pozitive me të. Sigurohuni që nuk po përpiqeni ta bëni të gjithën vetë ose duke injoruar përfitimin e të tjerëve në jetën tuaj. Qoftë duke filluar një biznes me një partner romantik apo duke investuar në një biznes familjar, duhet të përqendroheni në atë që është më e mira për të gjithë, jo vetëm për veten tuaj.

Nuk po kërkoni një zgjidhje të shpejtë për financat tuaja. Në vend të kësaj, doni të lini një trashëgimi të qëndrueshme dhe të pasur. Pavarësisht nëse keni fëmijë apo jo, po shikoni në planin afatgjatë. Për të arritur këtë qëllim, do të duhet të përqendroheni në punën me të tjerët. Sigurohuni që të kërkoni ndihmë me investimet nëse është e nevojshme dhe që të qëndroni të përqendruar në të ardhmen dhe atë që doni të lini pas.