Horoskopi për sot, cfarë parashikojnë yjet për datën 18 shkurt 2024?!

DASHI (21 Mars - 20 Prill):

Mesazhi i yjeve për javën në vazhdim është se nëse doni të jeni të lumtur, duhet t'i beni gjërat të thjeshta. Gjithashtu, në vend që të shqetësoheni se nuk po bëni mjaftueshëm, thuani vetes çdo ditë se po bëni saktësisht aqsa duhet.

DEMI (21 Prill - 21 Maj):

Me kalimin e diellit në zonën e miqësisë tuaj këtë javë, do të jeni të zgjuar të dilni dhe të bëni më shumë dhe ndoshta edhe t'i bashkoheni një klubi ose shoqërie të re. Me talentin tuaj mund ta gjeni veten lehtësisht në një rol kryesor shumë shpejt.

BINJAKËT (22 maj - 21 qershor):

Shikoni pikesynimet tuaja gjatë ditëve të ardhshme dhe mos dëgjoni ata që thonë se duhet të synoni suksese pak më poshtë në shkallë. Aktiviteti kozmik në dhe rreth fushës së karrierës tuaj do të thotë që së shpejti do të ngriheni mbi rivalët.

GAFORRJA (22 qershor - 23 korrik):

Nëse dëshironi të shfrytëzoni sa më shumë lëvizjen e diellit në zonën tuaj më aventureske këtë javë, atëherë duhet të jeni të vetëdijshëm për dobësitë tuaja, si dhe për pikat tuaja të forta. Me fjalë të tjera: jo, nuk mund të kërceni ndërtesa të larta me njëhap të vetëm!

LUANI (24 korrik - 23 gusht):

Mund të ndjeni nevojën për t'u tërhequr pak nga bota gjatë javës së ardhshme - një shenjë se keni disa çështje serioze për të menduar me perqendrimin enevojshem dhe lrg rremujes e zhurmave. Ju nuk mund ta bëni këtë me një rrjedhë të vazhdueshme zhurme dhe konfuzioni që ju vjen nga të gjitha drejtimet. Ndaj merrni kohe dhe qetesi per veten

VIRGJËRESHA (24 gusht - 23 shtator):

Disa nga komentet që ju drejtohen gjatë ditëve të ardhshme mund të jenë jo të këndshme, por nëse jeni të zgjuar do t'i mbyllni veshët para tyre. Të tjerët mund të thonë se po përpiqen t'ju ndihmojnë të kuptoni të metat tuaja, por ka më shumë të ngjarë të jetë vetëm xhelozi e pastër.

PESHORJA (24 shtator - 23 tetor):

Ndërsa dielli hyn në zonën e punës tuaj këtë javë, ju duhet të kërkoni mënyra për të arritur më shumë ndërsa bëni më pak, pra te punoni smart. Kjo mund të mos tingëllojë logjike, por duke i detyruar njerëzit e tjerë të kujdesen për detajet, ju mund ta lironi mendjen tuaj nga disa gjera te vogla dhe ta perdorni për gjëra më të mëdha.

AKREPI (24 tetor - 22 nëntor):

Jini te vetedijshem per vlerën tuaj dhe sigurohuni që ta merrni atë ne cdo rast mbrapsht. Planetët paralajmërojnë nëse kolegët dhe punëdhënësit mendojnë se mund t'ju paguajne më pak, madje ata do ta bëjnë këtë me kënaqësi. Por mos nguroni gjithmonë te caktoni një tarifë premium për shërbimet tuaja.

SHIGJETARI (23 nëntor - 21 dhjetor):

Ajo që në fillim mund të duket si një ngjarje fatkeqe do të zbulohet më vonë si një bekim, ndaj mos u ankoni për atë që ndodh në fillim të javës, sepse në fakt mund të jetë mirë për ju. Gjëra të çuditshme kanë per te ndodhur.

BRICJAPI (22 dhjetor - 20 janar):

Përqendrohuni në objektivin tuaj nr. 1 dhe mos lejoni askënd ose asgjë t'ju devijojë nga kursi që keni zgjedhur. Ndryshimi i shenjave të diellit do të jetë i mirë për aktivitetet shoqërore, por ka ende çështje të rëndësishme që lidhen me punën që duhet të trajtohen.

UJORI (21 janar - 19 shkurt):

Ju nuk duhet të bëni diçka produktive çdo minutë të ditës. Ndërsa dielli largohet nga shenja juaj këtë javë, ka të ngjarë që të paktën 50 për qind e asaj për të cilën po punoni eshte dicka qe duhet rimenduar sepse ndoshta nuk ia vlen të mundoheni, kështu që hiqni dorë pak nga pak.

PESHQIT (20 shkurt - 20 mars):

Ndërsa dielli kalon në shenjën tuaj të lindjes këtë javë, do të ndiheni sikur një peshë emocionale është hequr nga supet tuaja, e cila nga ana tjetër do t'ju inkurajojë të jeni më pozitivë në mënyrën se si silleni me botën. Mos harroni, të qenit i lumtur është gjithmonë një zgjedhje e duhur./lajmifundit.al