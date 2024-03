Horoskopi për ditën e sotme, cfarë parashikojnë yjet për datën 28 mars2024?!

Dashi

Sipas parashikimeve kjo fazë ku keni hyrë do jetë e ndarë në disa pjesë. Në fillim mund të keni vështirësi dhe ditët do jenë të mbushura me mërzitje, ndërkohë që më pas do normalizoheni. Gjendja shëndetësore do lerë paksa për të dëshiruar. Duke mos u ushqyer si duhet mund të keni probleme akoma më të mëdha. Financat do jenë të kënaqshme nëse dini si t’i menaxhoni. Do ju duhet fillimisht të bëni disa sakrifica, por do ia vlejë. Kini më shumë besim tek vetja juaj.

Demi

Kohë shumë pozitive për ju Dielli do ndriçojë më shumë. Do ndiheni edhe më të qetë se më parë dhe do merrni frymë më lirisht. Shëndeti nuk do jetë ashtu si do kishit dashur. Plani financiar ka për të qenë më i mirë për shkak të një trashëgimie të shumëpritur. Lajmin do ta merrni rreth javës së dytë.

Binjakët

Duhet të dëgjoni zemrën edhe arsyen sepse vetëm ashtu do gjeni ekuilibrin dhe gjërat do ju ecin mirë. Nëse nxitoheni, nëse tregoheni impulsivë dhe të palogjikshëm mund të keni goxha probleme. Shëndeti herë pas here do ketë shqetësime. Financat do jenë të qëndrueshme, por mos prisni përmirësime.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gaforrja

Plutoni dhe Saturni do e bëjnë shpesh të zymtë këtë muaj. Gjendja shëndetësore do jetë delikate sidomos dy javët e para. Do keni shqetësime nga shumë pjesë të trupit dhe duhet të tregoni më tepër përkujdes. Në planin financiar duhet të tentoni ta stabilizoni situatën edhe sikur të mos arrini rezultatet e pritura.

Luani

Do jeni të pasigurtë dhe të paqartë. Komunikimi me ata që keni përreth dhe gjithë të afërmit do lërë për të dëshiruar. Shëndeti do ketë shqetësime gjithashtu. Gjendja e financave do jetë delikate por brenda pak ditësh do të ndryshoje tërësisht situata.

Virgjëresha

Në tërësi kjo do jetë një periudhë e mirë.Do arrihen të shuhen zjarret dhe optimizmi do ju bëjë t’i shihni gjërat ndryshe. Buzëqeshja do ju rikthehet pas disa përpjekjesh. Gjendja shëndetësore do jetë e kënaqshme. Buxheti do lërë për të dëshiruar. Shpenzoni me maturi sepse në të kundërt keni për të mbetur vetëm.

Peshorja

Gjatë kësaj kohe do ju pushtojë një ndjenjë dyshimi që nuk do ju lejojë të jetoni të qetë. Do ketë edhe ditë shumë të trishta kur nuk do dini çfarë të bëni. Shëndeti do ketë disa shqetësime të vogla, por që do kalojnë shpejt falë edhe përkujdesjes së familjarëve tuaj. Mbështetini edhe ju ata për çdo problem sepse familja për këtë punë është. Për financat do jetë muaj me fat.

Akrepi

Debatet dhe problemet me familjarët do jenë aq të mëdha saqë mund të mendoni të largoheni përfundimisht nga gjithçka. Mendohuni mirë sepse ky do jetë gabimi më i madh që do bëni. Nëse doni që edhe gjendja financiare të jetë e mirë vazhdoni të shpenzoni me maturi dhe mos prisni të pasuroheni.

Shigjetari

Do i surprizoni të gjithë duke nxjerrë kthetrat dhe do bëni çdo gjë për të mbrojtur interesat tuaja. Idetë që keni do i shprehni hapur edhe sikur të keni kundërshti nga të tjerët. Shëndeti nuk do jetë i shkëlqyer. Sektorin financiar duhet ta keni më tepër nën kujdes sepse po filluan problemet serioze nuk do mundeni dot ta stabilizoni lehtësisht situatën.

Bricjapi

Urani do kthehet në qiellin tuaj dhe gjërat do jenë shumë më të bukura. Do ndiheni më të stimuluar dhe do keni dëshirë të ndryshoni disa gjëra. Me shpenzimet do jeni të pakorrigjueshëm dhe do bëni gabime të vazhdueshme. Po vazhduat kështu gjithë kohën keni për të mbetur pa para.

Ujori

Po kaloni një fazë shumë të tensionuar me të gjithë. Do rikthehen disa probleme të së shkuarës dhe do ju trazojnë të tashmen. Shëndeti për fat të mirë nuk do jetë i keq. Do jeni më në formë se një muaj më parë. Në planin financiar gjendja nuk do jetë e shkëlqyer, por kjo nuk do të thotë që ju ta privoni veten nga gjithçka.

Peshqit

Për çudi do jeni akrobatë të vërtetë dhe do dini si të dilni edhe nga situatat e vështira. Jupiteri do jua bëjë më të vështira marrjet e vendimeve, por nuk duhet të dorëzoheni asnjë çast. Shëndeti do jetë herë më i mirë e herë më delikat, por probleme shumë serioze nuk do ketë. Me shpenzimet duhet të jeni pafundësisht striktë sepse vetëm ashtu nuk do lejoni krijimin e problemeve. Mos u joshni as nga ofertat që do ju bëhen./bw