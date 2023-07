HOROSKOPI/ 5 korrik 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Mendja juaj do ju mashtrojë sot. Me shumë mundësi, mendimet tuaja përqendrohen më shumë në fantazi sesa në realitet. Largojini idetë e të tjerëve përpara se të ecni përpara me diçka që sapo keni sjellë në mendje.



Demi

Natyra juaj e pavendosur do të jetë më e keqe se kurrë sot. Kërkimi i njerëzve të tjerë për këshilla vetëm sa do t’ju ngatërrojë më shumë. Mendimet do të ngatërrohen në kokën tuaj dhe nuk do të jeni në gjendje të mendoni drejt.

Binjaket

Ju mund të ndiheni sikur yjet tuaj me fat po ju zhgënjejnë sot. Ku janë ata kur keni vërtet nevojë për to? Mos u shqetësoni. Ata do të kthehen pas disa ditësh. Tani për tani, thjesht shtrihuni dhe përpiquni të mos mërziteni ose frustroni.

Gaforrja

Po ndiheni paksa të çrregullt dhe të paqartë me mjedisin. Diçka që i thoni një personi ka të ngjarë të ketë një efekt negativ tek dikush tjetër. Mundohuni të mos thoni asgjë nëse mund ta ndihmoni. Mbani mendimet tuaja për veten tuaj.

Luani

Merrni një qasje më kreative për punën tuaj sot. Shkruajini gjërat në një mënyrë grafike dhe shumëngjyrëshe në vend të një liste të drejtë me pika. Nëse keni një prezantim për të bërë, bëjeni atë më të gjallë.

Virgjeresha

Energjia e tanishme qiellore mund të bëjë mrekulli për jetën tuaj të dashurisë nëse nuk jeni shumë të nxituar. Ekziston një ngrohtësi e natyrshme përreth tani, e cila i ndihmon njerëzit të hapen me njëri-tjetrin dhe inkurajon komunikimin pozitiv kudo.





Peshorja

Mendimi juaj është në shënjestër, por gatishmëria juaj e përgjithshme po ju bën të pasigurt për t’i shprehur mendimet tuaja të tjerëve. Jeni në mëdyshje për të vepruar pasi nuk ndiheni veçanërisht të sigurt nga brenda. Kini besim në veten tuaj.

Akrepi

Mendja juaj po lëviz një milje në minutë, por mendimet tuaja janë të turbullta. Kini kujdes me atë që u tregoni njerëzve sot. Ka të ngjarë t’i ngatërroni faktet tuaja, duke e futur kështu veten në telashe më vonë. Jini më të kujdesshëm me fjalët tuaja.

Shigjetari

Përdorimi i hijeshisë suaj për të folur ëmbël me të tjerët për të marrë atë që dëshironi nuk ka të ngjarë të jetë aq efektiv sa zakonisht. Kjo vetëm do t’i bëjë njerëzit të zemërohen dhe t’ju rezistojnë. Është më mirë të jesh i sinqertë për atë se ku po dështon dhe cilat janë nevojat tuaja.



Bricjapi

Sigurohuni që të kontrolloni dy herë burimet tuaja sot. Pjesa më e madhe e informacionit që ju vjen do të njolloset rëndë nga burimi. Dikush është i njëanshëm sepse ai ose ajo do të fitojë shumë. Mos jini një peng në lojën e tij ose të saj.

Ujori

Ju mund të keni një plan solid të përpunuar në mendjen tuaj, por idetë e ngatërruara të dikujt tjetër po ju pengojnë dhe ju bëjnë të merrni me mend idetë tuaja. Mos dyshoni në veten tuaj. Kini besim se mendimi juaj është i shëndoshë dhe se jeni në rrugën e duhur.

Peshqit

Gjendja juaj e përgjithshme është mjaft e mirë, por komunikimi me të tjerët duket se është i fikur. Ju po vallëzoni rreth çështjeve në vend që të arrini në thelbin e tyre. Në vend të kësaj, ju duhet të depërtoni drejt e në thelbin e problemit. Ju do të përgëzoheni për këtë.