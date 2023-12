HOROSKOPI/ 1 dhjetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Energjia e ditës ju inkurajon të zgjeroheni. Mendoni shumë. Kjo është koha juaj për të shkëlqyer. Aplikoni për një promovim ose një rritje. Vendosni CV-në tuaj atje tek një kompani që nuk e kishit menduar kurrë se do t’ju punësonte në një milion vjet. Suksesi është i juaji. Përqafoje atë.

Demi

Një mundësi e madhe ju pret dhe ju jeni katalizatori që mund ta realizoni atë. Mos prisni që ofertat e mëdha të bien në prehrin tuaj automatikisht. Merrni një iniciativë sot dhe do të mahniteni nga rezultatet. Ju keni burimet që ju nevojiten për të pasur sukses.

Binjaket

Gjithçka po shkon sipas planit sot, kështu që mos e humbni ditën duke u mburrur me të – përdorni energjinë e sotme në avantazhin tuaj. Do të arrini çfarëdo qëllimi që vendosni. Fat i patundur do t’ju çojë drejt suksesit.

Gaforrja

Ju mund të ndiheni të anashkaluar sot – si një fëmijë në shesh lojërash që nuk lejohet të shoqërohet me të tjerët. Jini të durueshëm. Përqendrohuni në projektet tuaja dhe pikat tuaja të forta. Do të vijë koha kur të tjerët do të luten të shoqërohen me ju.

Luani

Gjëra të mira po ndodhin rreth jush sot, por për fat të keq, ju ndiheni sikur nuk po ju ndodhin. Mos e detyro veten të jesh diçka që nuk je. Jini të durueshëm. Ky nuk është treni në të cilin duhet të hipni. Treni juaj do të vijë së shpejti.

Virgjeresha

Nëse këmbëngulni të merrni një qasje kokëfortë me situatën në fjalë, mund të mbeteni mbrapa pasi marrëveshja e jetës suaj rrëshqet nëpër gishta. Jini fleksibël dhe mos nxitoni në përfundime shumë shpejt. Ju nuk jeni në gjendje të thërrisni të shtënat.

Peshorja

Sot ka një lëvizje të fuqishme pune dhe nëse nuk e futni atë, mund të mbeteni pas. Mos e tallni idenë vetëm sepse preferoni t’i përmbaheni asaj që është e njohur dhe e rehatshme. Rreziqet e ndërmarra sot do të shpërblehen.

Akrepi

Veprimi agresiv në lidhje me karrierën tuaj do të shpërblehet sot, ndaj mos kini frikë. Sigurohuni që të keni pasion pas të gjitha veprimeve tuaja. Nëse nuk kujdeseni sinqerisht për punën që po bëni, atëherë me shumë mundësi, nuk do ta bëni fare mirë.

Shigjetari

Ju jeni sot në krye të botës dhe gjithçka në të cilën besoni po funksionon në favorin tuaj. Mundësitë ju rrethojnë në lidhje me karrierën tuaj. Energjia juaj fizike është e fortë dhe ju jeni jashtëzakonisht me fat. Përfitoni nga kjo kohë e rastësishme.

Bricjapi

Dita e sotme mund të sjellë zgjerim dhe prosperitet të mrekullueshëm për ju nëse jeni të gatshëm të bëni kompromis dhe të punoni me të tjerët – diçka që nuk duhet të jetë shumë e vështirë për ju. Mbani sytë hapur ndaj asaj që ju rrethon në vend që të qëndroni të mbyllur vetëm në një çështje.

Ujori

Nuk po ndiheni të sinkronizuar me punën sot dhe mund të pyesni veten nëse jeni vërtet i destinuar të bëni punën që po bëni. Mos merrni vendime të nxituara. Dita e sotme mund të jetë një pikë e ulët për ju, por kjo nuk është arsye për ta hedhur poshtë.

Peshqit

Elementet janë në vend që ju të bëni përparime të mëdha në punën tuaj sot. Ekziston një shkallë e lartë energjie në ajër që mund ta shfrytëzoni thjesht duke i bashkuar pjesët dhe duke i punuar ato në avantazhin tuaj. Prosperiteti ju pret.