Hëna e zezë në Virgjëreshë! Ç’të presësh nga fenomeni i rrallë
Të shtunën, më 23 gusht, do të mirëpresim Hënën e re, që do të sjellë një errësim të qiellit! Hëna e re, e quajtur edhe “Hëna e zezë” do të sjellë një rifreskim për këtë, duke na dhënë mundësinë për të gjetur balancat, ndërsa hyjmë në stinën e re.
Hëna e re e gushtit do të jetë një “Hënë e zezë sezonale”, term që i referohet Hënës së tretë të re në një sezon astrologjik, i cili ka në total 4 Hëna të reja. Të kesh katër Hëna të reja brenda një sezoni astrologjik (periudha mes një ekuinoksi dhe një solstici) është diçka mjaft e rrallë. Në fakt, Hëna e ardhshme e zezë sezonale do të ndodhë në gusht të vitit 2028.
Çfarë të presim nga Hëna e re në Virgjëreshë?
Hënat e reja janë pika e rinisjes në ciklin hënor. Ky është momenti kur cikli i mëparshëm mbyllet dhe një i ri fillon. Këtu, na jepet mundësia të heqim qafe energjitë, emocionet dhe situatat që nuk na shërbejnë më, në mënyrë që të kemi një rifillim të freskët. Për këtë arsye, Hënat e reja cilësohen si momenti më i mirë gjatë ciklit hënor për të manifestuar të ardhmen. Vendosja e qëllimeve dhe mendimi pozitiv në këtë pikë mund të rriten në diçka më të madhe dhe më të begatë.
Shumica e njerëzve e mendojnë Virgjëreshën si shenjën e perfeksionizmit, organizimit dhe kritikës. Por Virgjëresha është gjithashtu një kujdestare e përsosur. Ajo është tejet e vëmendshme ndaj të tjerëve dhe nuk udhëhiqet nga interesi vetjak. Kjo do të thotë që kjo Hënë do të ndriçojë dëshirën tënde për të qenë pjesë e një komuniteti. Një ndjenjë e thellë qetësie mund të gjendet kur ndihmon dhe mbështet njerëzit përreth teje.
Kjo Hënë e re na frymëzon gjithashtu të gjejmë ose të krijojmë hapësirë për veten tonë, si fizikisht, ashtu edhe mendërisht. Nëse e ke shtyrë pastrimin e një dhome apo larjen e makinës, këtu do të gjesh frymëzimin për të pastruar hapësirën.
Mund të jetë gjithashtu koha për një pastrim emocional dhe mendor. Një moment për t’u rikthyer tek ajo që vërtet ka rëndësi. Nëse po vendos disa pritshmëri të pavërteta për veten, është koha të fokusohesh tek e vërteta dhe te potenciali yt. Nëse shqetësimi mendor po vjen nga një faktor i jashtëm, është momenti të bësh ca ndryshime, qoftë të largohesh nga një punë që po të mbingarkon, apo të ndërmarrësh vendime që mund të cekin njerëz me të cilët ke raporte të afërta.