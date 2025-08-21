LEXO PA REKLAMA!

Zjarr i përmasave të mëdha shumë pranë banesave në Dukat

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 21:34
Aktualitet

Zjarr i përmasave të mëdha shumë pranë banesave në

Një zjarr i përmasave të mëdha ka shpërthyer në fushën e Dukatit, vetëm 50 metra larg një banese. Situata tepër alarmante, ndërsa flakët përhapen me shpejtësi dhe rrezikojnë të përfshijnë banesat aty pranë.

Në vendngjarje, deri pak minuta më parë, ndodhej vetëm një makinë policie dhe kalimtarë të rastësishëm, ndërkohë që zjarrfikësja nuk kishte mbërritur ende.

Bëhet thirrje për ndërhyrje urgjente për të shmangur një situatë më të rënduar

