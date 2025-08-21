Aksident i fortë në Bushat të Shkodrës, momenti kur makina ‘fluturon’ në ajër nga përplasja
21 Gusht 2025, 21:24
Një aksident i rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në zonën e Bushatit, në qytetin e Shkodrës. Sipas pamjeve të siguruara nga redaksia jonë, makina përfshirë në incident ka fluturuar disa metra mbi tokë nga forca e përplasjes.
Pamjet tregojnë dëmtime të konsiderueshme të automjetit dhe rrezikun e madh që përballen përdoruesit e rrugës në momentin e aksidentit.
Kjo ngjarje ka krijuar panik për të gjithë drejtuesit e tjerë.
Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta, teksa policia nuk ka asnjë njoftim zyrtar lidhur me këtë ngjarje.