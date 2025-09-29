Fshehin përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore, si të përdorni gjethet e fikut ai shurup
Nëse jeni me fat që keni një fik që rritet në oborrin tuaj, përdorni çdo pjesë të tij sepse gjethet mund të bëhen eliksiri juaj i ri natyror i shëndetit dhe ëmbëlsuesi i shëndetshëm. Shfrytëzoni potencialin e plotë të këtij thesari mesdhetar!
Për çfarë është e mirë një gjethe fiku?
– Ul trigliceridet
– Ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut
– Mund të kontribuojë në parandalimin e diabetit
– Ka efekt anti-inflamator dhe antioksidues
Dhe gjëja më e mirë? Mund të bëni një shurup shtëpiak nga fiqtë që jo vetëm është i shëndetshëm, por ka edhe një shije të parezistueshme, shumë thonë se i ngjan kokosit ose vaniljes!
Recetë për shurupin e gjetheve të fikut në shtëpi
Përbërësit:
– 2 grushte gjethe fiku të freskëta
– Ujë
– Sheqer kafe (ose ëmbëlsues natyral sipas dëshirës)
Përgatitja:
Lani gjethet dhe ziejini në ujë (rreth 1 litër) derisa të lëshojnë një ngjyrë të errët. Kullojeni lëngun dhe shtoni sheqer sipas dëshirës. Gatuajini derisa të merrni një strukturë shurupi. Hidheni në kavanoza ose shishe të sterilizuara dhe ruajini në frigorifer.
Përdorni shurupin si më poshtë:
– Ëmbëlsues natyral për kafe dhe çaj
– Sipërfaqe për petulla, bollgur, kos ose ëmbëlsira
– Shtesë në smoothie dhe ëmbëlsira
Recetë për çajin e gjetheve të fikut
Mblidhni gjethet e reja të fikut pa kërcejtë nga të cilët rrjedh lëngu i qumështit. Lajini dhe lërini të thahen në hije. Kur të thahen, shtypini në një kavanoz. Për të bërë çajin, vendosni 2 lugë çaji gjethe të thata në një filxhan me ujë të valë, lërini të qëndrojnë për 15 minuta, pastaj hiqeni nga zjarri dhe kullojini. Pijeni në mëngjes me mëngjesin. Ky çaj ndihmon në rregullimin e niveleve të insulinës, triglicerideve dhe kolesterolit në gjak.