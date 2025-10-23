Çfarë është “divorci gri” dhe si ndikon ai te fëmijët e rritur
Termi “divorci gri” përdoret për t’iu referuar divorcit që ndodhin në moshë të mesme ose më të avancuar kur bashkëshortët janë ndoshta pas viteve 50 apo më shumë. Në dekadat e fundit, kjo dukuri është bërë më e zakonshme.
Por, përtej ndikimit që përjetojnë çiftet që divorcohen më vonë, ky proces ka ndërlikime të veçanta edhe për fëmijët e tyre të rritur. Ja disa prej aspekteve kryesore:
1. Ndryshimi i marrëdhënieve me prindërit
Gjatë jetës, marrëdhëniet me prindërit evoluojnë: kur jemi fëmijë, ata kujdesen për ne, ndërsa me kalimin e kohës, ne shpesh marrim rol të mbështetjes së tyre. Një divorc i vonë mund të ndërpresë papritur këtë rrjedhë.
Studimet tregojnë që kur prindërit divorcohen në moshë më të madhe, mund të ndodhë një “ndryshim drastik” në marrëdhëniet me secilin prind.
2. Dëmet financiare dhe sociale
Prindërit femra shpesh përballen me penalitet ekonomik pas divorcit veçanërisht nëse kanë kaluar më pak vite në punë (për shkak të kujdesit për familjen).
Prindërit meshkuj përballen me penalitet social në shumë raste ata më pak kujdesen për rrjetet sociale apo për lidhjen me familjarët dhe miqtë, dhe shpesh humbin mundësinë e kontaktit të rregullt me fëmijët, të cilët mund të favorizojnë nënën.
Ka një fenomen që në literaturë njihet si “tilti matrifokal” (një orientim drejt nënës) fëmijët e rritur pas divorcit shpesh i afrohen më së shumti nënës.
Megjithatë, jo gjithmonë marrëdhëniet prishen, por në disa raste, fëmijët pranojnë ose mbështesin vendimin e prindërve, veçanërisht nëse marrëdhënia kishte konflikte.
3. Rrugë për rimarrje dhe forcim të lidhjeve
Edhe pse ndikimi mund të jetë i hidhur, marrëdhëniet mund të përmirësohen me kohën:
-Prindërit që u rikthehen kontakteve mes njëri- tjetrit dhe përpiqen të rindërtojnë marrëdhënien shpesh arrijnë të kapërcejnë distancën e krijuar pas divorcit.
-Fëmijët që përjetojnë një divorc të prindërve në moshë të madhe shpesh kërkojnë grupet mbështetëse për të ndarë përvojat dhe për të mos u ndjerë vetëm gjatë kësaj periudhe.
4. Varësia nga situata familjare
Efekti që divorci i prindërve ka mbi fëmijët e rritur varet shumë nga rrethanat konkrete:
Nëse prindërit kanë pasur konflikte të vazhdueshme, fëmijët mund të përjetojnë lehtësim nga ndarja.
Nëse divorci vjen befas, pa komunikim apo pa prirje për pajtim, mund të krijojë lëndime emocionale më të thella.
Më së shumti ndikohen marrëdhëniet, ndjenjat e besimit dhe komunikimi në familje.
Përse është e rëndësishme të njihet ky fenomen
Sepse divorci në moshë të madhe nuk është vetëm çështje e dy personave, ai ka efekt më të thellë.
Njohja e këtyre ndikimeve mund të ndihmojë familjet të jenë më të përgatitura për komunikim, menaxhim emocional dhe ndërtim të rrugëve të reja lidhëse.
Për fëmijët e rritur, të kuptuarit që nuk janë vetëm dhe që janë të drejtë të ndiejnë emocione të përziera është hap i rëndësishëm drejt shërimit.