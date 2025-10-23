LEXO PA REKLAMA!

Zjarri i 11 gushtit në Gramsh, përfundon vlerësimi: 31 milionë euro dëme

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 20:08
Aktualitet

Në Gramsh ka përfunduar vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga zjarri i 11 gushtit, i cili për disa ditë me radhë përfshiu disa fshatra duke shkrumbuar dhjetëra banesa dhe mijëra hektarë tokë bujqësore, madje u shënua edhe një viktimë.

Fatura e dëmeve arrin në rreth 31 milionë euro, dhe tashmë i është dërguar Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për të nisur procedurat e ndërhyrjes.

Sipas të dhënave nga grupet e punës, 68 banesa janë dëmtuar nga flakët — 10 plotësisht dhe 42 pjesërisht. Bashkia e Gramshit, përmes zyrës së urbanistikës, po harton projektet për rindërtimin dhe rikonstruksionin e tyre.

Në bilancin e dëmeve përfshihen edhe bagëtitë, të mbjellat, stallat dhe pyjet.

Zjarri ka shkaktuar humbjen e 215 krerëve bagëti të imta, 9 gjedhëve dhe 7 njëthundrakëve, ndërsa janë djegur edhe dhjetëra hektarë ullinj, vreshta me rrush, bimë medicinale dhe pemë frutore.

Tashmë pritet që pas miratimit të fondit nga Agjencia e Mbrojtjes Civile, të nisin ndërhyrjet për rikthimin në normalitet të zonave të prekura.

