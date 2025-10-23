LEXO PA REKLAMA!

Avioni ushtarak rus hyn në hapësirën ajrore të Lituanisë, ngrihen aeroplanët e NATO-s

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 19:58
Bota

Avioni ushtarak rus hyn në hapësirën ajrore të

Dy avionë ushtarakë rusë kanë shkelur hapësirën ajrore të Lituanisë, duke shkaktuar një reagim të menjëhershëm nga NATO dhe autoritetet lituaneze. Presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda, e konsideroi këtë veprim një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe integritetit territorial të vendit të tij.

“Kjo është një shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare dhe integritetit territorial të Lituanisë. Rasti konfirmon edhe një herë rëndësinë e forcimit të gatishmërisë së mbrojtjes ajrore evropiane,” tha Nauseda. Ai shtoi se Ministria e Jashtme do të thërrasë përfaqësuesit e ambasadës ruse për të protestuar ndaj sjelljes së pamatur dhe të rrezikshme.

Mediat e huaja raportojnë se avionët luftarakë të NATO-s, të patrulluar nga Polonia, janë thirrur menjëherë për t’iu përgjigjur kërcënimit dhe për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore lituaneze.

Ky incident thekson tensionet e vazhdueshme në rajonin e Evropës Lindore dhe rëndësinë e gatishmërisë së aleancës ndaj shkeljeve të mundshme nga forcat ajrore të huaja.

