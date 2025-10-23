Avioni ushtarak rus hyn në hapësirën ajrore të Lituanisë, ngrihen aeroplanët e NATO-s
Dy avionë ushtarakë rusë kanë shkelur hapësirën ajrore të Lituanisë, duke shkaktuar një reagim të menjëhershëm nga NATO dhe autoritetet lituaneze. Presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda, e konsideroi këtë veprim një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe integritetit territorial të vendit të tij.
“Kjo është një shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare dhe integritetit territorial të Lituanisë. Rasti konfirmon edhe një herë rëndësinë e forcimit të gatishmërisë së mbrojtjes ajrore evropiane,” tha Nauseda. Ai shtoi se Ministria e Jashtme do të thërrasë përfaqësuesit e ambasadës ruse për të protestuar ndaj sjelljes së pamatur dhe të rrezikshme.
Mediat e huaja raportojnë se avionët luftarakë të NATO-s, të patrulluar nga Polonia, janë thirrur menjëherë për t’iu përgjigjur kërcënimit dhe për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore lituaneze.
Ky incident thekson tensionet e vazhdueshme në rajonin e Evropës Lindore dhe rëndësinë e gatishmërisë së aleancës ndaj shkeljeve të mundshme nga forcat ajrore të huaja.