Deputetët kërkojnë llogari për spitalet, Braçe kritika Autoritetit të Konkurrencës: Po shtrin ndikimin me paratë publike
Në komisionin e ekonomisë dhe financave deputetët e opozitës dhe mazhorancës akuzuan autoritetin e konkurrencës për mosdhënien e një vendimi përfundimtar të saktë për hetimet e kryera ndaj paketave që ofrojnë spitalet private për shërbimet e kryera.
Teksa shigjetoi spitalin amerikan për monopol në shëndetësi, socialisti Erion Brace tha se ky subjekt tashmë po hyn dhe në koncesione duke e shtrirë ndikimin dhe në paratë publike.
“Për tregun e shërbimeve shëndetësore private. Ka kirurgji në spitale private. Shërbim me këtë produkt. Është e mundur për tu hetuar abuzim me pozitën dominuese në treg. Këtë shërbim e dominon një operator i vetëm i cili po integrohet për shkak të parave që akumulon dhe në shërbime të tjera.
Edhe në koncesione dhe në PPP dhe në farmaceutikë. Po zgjerohet edhe akoma më shumë. Dhe shifrat që dëgjohen nga njerëz që shkojnë paguajnë janë marramendëse. Më mirë shkon në Stamboll sesa të ikësh atje”, u shpreh deputeti i PS, Erion Brace.
Kryetari i AK pranon se hetimi nuk ka qenë i plotë për shkak të mungesës së informacionit, duke mos gjetur dot kështu një shkelje, ndonëse çmimet konfirmon se janë tepër të larta për qytetarët që kanë nevojë për shërbimet.
“Disa prej shërbimeve shumë të rëndësishme jepen ekskluzivisht nga disa spitale private, definitivisht jo të përpabullueshme. Dërguam pyetje edhe në rajon për të krahasuar çmimet, nuk na kthyen përgjigje, më pas arritëm të gjenim disa benchmarke për çmimet, por jo për kostot. Në këtë pikë ju drejtuam të hetuarve: na bëni analiza të kostos. Analiza e tyre e kostos ishte që fitimi i tyre ishte 3%. Me fitime të tilla, s’ka abuzime me pozitën dominuese”, u shpreh drejtuesi i AK, Denar Biba.
Jo vetëm në tregun spitalor, deputetë të PS dhe PD ngritën shqetësime për mungesën e konkurrencës dhe abuzime edhe për pikat e grumbullimit, kompanitë telefonike apo edhe karburantet.
“Këtë klimë kaq të rëndë të gjendjes së konkurrencës e ka përcaktuar dhe departamenti amerikan i shtetit, ku përcakton mjedisin ekonomik si të korruptuar dhe problematik.”
“80 milionë euro janë prokurime publike që kanë përfunduar me flamur të kuq dhe me një ofertues të vetëm”, deklaroi Eno Bozdo.
“Hetimi i tregut të produkteve është shumë i rëndësishëm. Sa kohë keni për të përmbushur këtë hetim, qoftë dhe inflacioni apo mbiçmimi i elkut ka ndikim në këtë treg. E rëndësishme është koha e përfundimit të hetimit tuaj”, u shpreh Brace.
“Telefonia celulare, kemi tarifa jashtëzakonisht të larta. Kemi kërkuar dhe nga vetë autoriteti juaj është ai që duhet të ndërhynte.
Ne prodhojmë karburant, jemi favorizuar për shkak të portit, por ne vazhdojmë të kemi çmimin më të shtrenjtë edhe në raport me rajonin”, deklaroi Xhelal Mziu.
“Fenomeni në dukje është vetëm në Shqipëri. Anglia nga 4 në 3 kompani telefonike”, tha Biba.
Por ndërsa deputetët flasin për monopol e mospërgjegjshmëri, Autoriteti i Konkurencës premton vendime të shpejta.
“Le të shpresojmë se kemi nxjerrë disa leksione, vendimet do të jenë të shpejta.”