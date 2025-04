"Faleni një zemër të lënduar", horoskopi për ditën e sotme, 11 prill 2025, çfarë parashikojnë yjet

Dashi

Kjo periudhë ju ka kthyer dëshirën për të vepruar. Hapat e hedhur po ju rrokullisin në një greminë nga ku do dilni me vështirësi. Koha e një lideri të padiskutueshëm ka perënduar ndaj tani ju mbetet vetëm të mblidhni copëza kujtimesh e të jetoni me gëzimin e tyre. Pika e dobët sot është egoja e pangopur dhe çelësi i suksesit; devotshmëria.

Demi

Faleni një zemër që ju ka lënduar pa dëshirë. Tregoni se toleranca juaj mund të zbusë çdo zemërim. Persona që ju lidh interesi familjar po hetojnë veprimet e mosveprimet tuaja, ndaj veproni me ndershëmri. Pasionet ju kanë dhënë hov të cilin nuk duhet ta ndalni. Pika e dobët është tundimi për të futur hundët aty ku nuk ju takon dhe çelësi i suksesit; paqja me veten.

Binjakët

Idetë dhe energjitë tuaja po mbushin me frymëzim edhe ata që i ka zënë gjumi letargjik. Në krah keni pak persona që ecin kaq shpejt sa ju, ndaj bëhuni përzgjedhës. Rutina nuk ju përket më ndërsa, ritmi i ditëve do ju hedhë në krahët e një romance që duket se do jetë vendimtare. Kushtojini vëmendje planeve për të patur familje e fëmijë. Pika e dobët është pasiguria dhe çelësi i suksesit; dëshira për të ecur para.

Gaforrja

Po lidheni shpirtërisht me dikë që ju ka turbulluar ndjenjat. Ndaluni pak e analizoni se ku doni të shkoni. Ecni me siguri duke dëgjuar intuitën tuaj. Koha është për të shkëputur veten nga e kaluara e cila ju ka zhytyr në një kënd rehatie dhe tani ju duhet të ngrini kokë mbi mjegullën e zymtë. Ditë të bukura ju presin duke ditur të bëni zgjedhjen e duhur. Tregoni që jeni gaforre vitale dhe elegante në të shprehur. Pika e dobët është përgjumja dhe çelësi I suksesit; durimi.

Luani

Takime pune, zëvendësime në stafe, marrëveshje tregtare, ju e dini më mirë si t’ia dilni mbanë. Kujdes në dashuri pasi po tregoheni zemërpulë, ndërkohë që të tjerët kanë pritshmëri të mëdha. Dhembshuria dhe dialektika empatike ju ka nxjerrë në pah një tipar që ju bën të jeni në krye të personave më të preferuar. Vetëvlerësimi ju dëmton shpesh kur nuk jeni objektivë. Pika e dobët është largësia nga e vërteta dhe çelësi i suksesit është; zemërgjerësia.

Virgjëresha

Qartësoni objektivat dhe bëni një bilanc konkret të të ardhurave. Realizimi profesional ju bën krenarë, por ju duhet të ruani staturën. Në punë dhe në dashuri keni një periudhë të favorshme. Sfera sociale ka nevojë për më shumë sinqeritet për të mos u lënduar më vonë askush. Pika e dobët është paaftësia për të marrë vendime të prera dhe çelësi i suksesit; pasioni për natyrën.

Peshorja

Mos shtyni më afate për çështje ligjore, përfitoni nga rasti për të hedhur pas krahëve një periudhë stresante dhe të gëzoni mundimin tuaj. Të vetmurit duhet të kërkojnë një terren më të përshtatshëm për veten, ndaj fitoni kohë. Ka një takim pune në horizont, ju duhet të jeni vigjilentë. Vendimet e nxituara do ju prishin punë. Pika e dobët është pavëria nga paraja dhe çelësi i suksesit; impenjimi profesional.

Akrepi

Mos u frikësoni nga emocionet që vijnë natyrshëm dhe ju bëjnë robër të zemrës. Kujtimet dhe dashuria janë përkëdhelja më e ëmbël që vjen nga yjet sot ndaj përgjigjuni me dashamirësi në çdo rrethanë. Konfliktet lërini pas dhe shikoni të dilni sa më shumë nga rrethi juaj. Pika e dobët është dështimi me financat dhe çelësi i suksesit; vetëkontrolli.

Shigjetari

Tani që po e çmoni lirinë më shumë se çdo gjë tjetër, ju duhet të mbani për vete edhe kostot e shkeljeve që u keni bërë të tjerëve. Të lëndosh një zemër është shumë pak para asaj që ju do merrni shpërblim. Shigjetarë dashamirës, tregoni se çfarë keni në zemër sa nuk është vonë! Pika e dobët është ndrojtja dhe çelësi i suksesit; reflektimi.

Bricjapi

Familja dhe profesioni po flenë mbi dafina, financat kanë nevojë për përmirësim. Sipas hartës astrale ju duhet të bëni kujdes nga kërcënime që vijnë nga kaluara dhe ju dobësojnë kurajon për të dhënë mendimen tuaj. Çlirohuni nga pasiguritë dhe gëzoni çdo hap që hidhni për të arritur në krye. Ju jeni bricjapë pozitivë, ndaj vlerësojeni çdo rrethanë që ju vlen. Pika e dobët është mungesa e oreksit për punë dhe çelësi i suksesit; fjalët bindëse.

Ujori

Një ide e papritur mund të jetë çelësi për një zgjidhje të pritur gjatë. Shëndeti është i qëndrueshëm. Sot nuk do ju shterrojnë idetë, ndaj dilni nga foleja ku jeni strukur e zbatoni gjithë planet tuaja. Lidhuni me njerëz që nuk keni komunikuar prej kohësh për të fituar sigurinë e duhur për vendime afatgjata sentimentale. Po tregoheni të paparashikueshëm në raport me rrethin social, ndaj shkëmbeni sa më shumë energji pozitive për të dominuar. Pika e dobët është ngutja dhe çelësi i suksesit; suksesi në aplikime projektesh.

Peshqit

Mësoni të falni se ndryshe do ktheheni në persona të ngurtë. Në sytë e të tjerëve jeni peshq të ëmbël dhe këtë tregojeni pa kursim. Shërbimi ndaj personave në nevojë ju ka mësuar të jeni të bindur ndaj asaj që fati sjell. Në punë do shkoni përpara, por ngecjet do ju bëjnë edhe më shumë kurajozë. Pika e dobët është paqartësia se ku doni të arrini dhe çelësi i suksesit; dashamirësia.