Ecja me metodën 6-6-6 është trendi i ri për humbjen e peshës, ja se si funksionon
Ecja me metodën 6-6-6 po bëhet trendi më i ri për humbjen e peshës dhe për ruajtjen e shëndetit kardiovaskular. Kjo rutinë ushtrimesh premton përfitime të shumta dhe madje rekomandohet edhe nga mjekët.
Si funksionon metoda 6-6-6
• 60 minuta ecje gjashtë ditë në javë në një ritëm të shpejtë.
• Koha e ecjes: 06:00 ose 18:00.
• Përfshin 6 minuta ngrohje dhe 6 minuta defaticim me ritëm më të ngadaltë.
Përfitimet shkencore
• Zgjedhja e një ore të caktuar ndihmon në krijimin e një zakoni të rregullt.
• Ecja me stomak bosh në mëngjes mund të përshpejtojë djegien e dhjamit, ndërsa ecja pas ushqimit ndihmon tretjen, rregullon nivelin e sheqerit në gjak dhe kontribuon në humbjen e peshës.
• 60 minuta ecje në ditë përputhet me rekomandimet për aktivitet fizik: 150 minuta javor me intensitet të moderuar ose 75 minuta me intensitet të lartë.
Një studim i vitit 2025 tregon se 7,000 hapa në ditë, të përballueshëm gjatë një ore ecje, lidhen me rrezik më të ulët për sëmundje kronike, përfshirë sëmundjet e zemrës dhe demencën.
Ngrohja dhe defaticimi
• Ngrohja: Rrit gradualisht frekuencën e zemrës dhe qarkullimin e gjakut, duke zvogëluar rrezikun e dëmtimeve.
• Defaticimi: Ndihmon në zvogëlimin e dhimbjes muskulore dhe lejon zemrën të kthehet në ritmin normal. American Heart Association rekomandon 5–10 minuta për secilën fazë; 6 minuta janë të mjaftueshme.
Çfarë ka më shumë rëndësi
Ekspertët theksojnë se vazhdimësia ka më shumë rëndësi se ndjekja e një formule të saktë. Lennert Veerman, profesor i shëndetit publik, shpjegon: “Çdo aktivitet fizik i vazhdueshëm është efektiv. Për shumicën e të rriturve, ecja është e këshillueshme dhe e sigurt. Në rast sëmundjesh kronike, konsultohuni me mjekun.”
Nëse 60 minuta duket shumë, mund të filloni me segmentet 20-minutëshe dhe t’i rritni gradualisht. Çdo përmirësim është një hap drejt shëndetit më të mirë.