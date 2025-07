Duken të shëndetshme por janë të dëmshme për organizmin! Ja cilat ushqime duhet të shmangni

Shumë produkte ushqimore na serviren si “të shëndetshme”, por në realitet janë të mbushura me përbërës të dëmshëm për organizmin. Mjekët paralajmërojnë për disa ushqime që vetë i shmangin, për shkak të efekteve që kanë në sistemin tretës, inflamacionin dhe çrregullimet metabolike që shkaktojnë.

Bare drithërash dhe granola

Pavarësisht reklamave si alternativa të lehta dhe ushqyese, shumica e tyre përmbajnë vajra të përpunuar, emulsifikues dhe fibra sintetike. Mjekët këshillojnë që të zëvendësohen me arra natyrale ose fruta të freskëta të kombinuara me gjalpë arrash.

Kos me fruta

Këto produkte janë të mbushura me sheqer të shtuar dhe aroma artificiale, të cilat ndikojnë negativisht në mikrobiomën e zorrëve. Në vend të tyre, rekomandohet kos natyral i thjeshtë i kombinuar me manaferra dhe fara chia, për një efekt më të mirë tretës dhe mbrojtje antioksiduese.

Çamçakëz pa sheqer

Përmban shpesh ëmbëlsues artificialë si sorbitoli, që mund të shkaktojnë fryrje, gazra ose diarre. Si zgjidhje natyrale, mund të përdorni fara kopre pas ushqimit për të ndihmuar tretjen.

Salcat e gatshme për sallatë

Edhe ato që etiketohen si “organike” apo “light”, zakonisht përmbajnë sheqer të shtuar dhe përbërës të përpunuar. Një alternativë më e shëndetshme është përgatitja e salcës në shtëpi me vaj ulliri ekstra të virgjër, limon, mustardë dhe erëza natyrale.

Vajrat e përpunuar bimorë

Vaji i kanolës, i misrit apo i lulediellit janë të pasur me yndyrna omega-6 që lidhen me inflamacionin kronik. Mjekët preferojnë vajin e ullirit, vajin e avokados ose vajin e kokosit për gatim më të sigurt.

Qumështi dhe produktet me laktozë

Laktoza shpesh irriton zorrët, veçanërisht tek ata me ndjeshmëri apo intolerancë. Në këto raste, opsionet vegane si qumështi i bajames apo i tërshërës janë më të përshtatshme.

Makarona të shpejta apo “noodles”

Të pasura me konservues dhe me vlera ushqyese minimale, këto produkte dëmtojnë mikrobiomën e zorrëve. Zgjidhni makarona integrale ose me bazë orizi, të kombinuara me lëng mishi dhe perime të freskëta.

Çfarë thonë studimet e fundit?

Sipas kërkimeve të reja, konsumimi i shpeshtë i ëmbëlsuesve artificialë dhe sheqerit të shtuar lidhet me:

• Pubertet të parakohshëm tek fëmijët

• Rritje të rrezikut për diabet, depresion dhe disa lloje kanceri

• Çrregullime në florën bakteriale të zorrëve

Mjekët theksojnë rëndësinë e leximit të etiketave dhe shmangies së produkteve me përbërës të panjohur apo të modifikuar. Ndryshime të vogla në përzgjedhjen e ushqimeve mund të bëjnë diferencën në mirëqenien afatgjatë.